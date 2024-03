Astrolog Stane Padežnik: V tem obdobju pomladi 2024 ne začenjajte nove romantične zveze

V zadnjem intervjuju ste nam zaupali, da bo od 12. marca do 4. aprila zelo plodno romantično obdobje. Bodo uspehe v ljubezni žela vsa znamenja zodiaka? Kaj bi lahko napovedali za samske in kaj za tiste, ki so v paru?

Že v drugi polovici februarja in na začetku marca je bilo obdobje naklonjeno spoznavanju novih oseb in simpatij, od 12. marca do 4. aprila pa je nastopil čas za poglabljanje kontaktov, ki so bili vzpostavljeni v preteklih tednih. Izkoristite torej to obdobje, da ugotovite, ali bi iz poznanstev in začetne privlačnosti lahko zrasla globlja ljubezen. Kozmični vpliv bodo v tem času tudi sprožali močnejša čustva, tako da bodo ljudje bolj intenzivneje in pogosteje mislili na simpatije.

Planet Merkur, ki bo v tem času v ovnu, bo spodbudil tudi manj pogumne, da bodo bolj drzni, koga ogovorili in navezali stike. Po 23. marcu do konca aprila se lahko zgodi, da bo drznost usahnila in bodo postali negotovi, zaradi česar lahko odnosi zvodenijo. Več uspeha bodo tako imeli tisti, ki bodo uspeli obvladovati kozmične vplive in ne bodo izgubili poguma.

Za vezane osebe, ki imajo usklajen odnos, bo to obdobje polno ljubezni in sodelovanja. Planeta male in velike sreče Venera in Jupiter bosta v harmoniji do sončevega mrka, kar pomeni, da bodo pari še bolj povezani v tem času, mlajšim lahko uspe tudi zanositi.

Povsem drugače pa bo v parih, ki niso tako kompatibilni. Zanje je pred vrati zapleteno obdobje, v katerem bo prihajalo do razhajanj, hrepenenj po drugih osebah, zgodijo se lahko tudi skoki čez plot, saj bosta planeta ljubezni Venera in Mars od 23. marca do 4. oziroma 5. aprila naprej v dvotelesnem elementu – ribi.