Aspektne konfiguracije: najpomembnejše so tiste, ki vključujejo vladarja ascendenta

Včasih se planeti med seboj povežejo tako, da tvorijo geometrijski lik, v določene aspektne strukture, tako se veliko različnih področij življenja in različni elementi osebnosti prepletajo med seboj, zato zelo močno vplivajo na lastnika karte. Velika povezanost planetov med seboj je znak integritete karte, različni elementi osebnosti in področja življenja so med seboj usklajeni in povezani. Seveda to bolj velja za strukture, ki so sestavljene iz pozitivnih aspektov, tiste z disharmoničnimi aspekti kažejo, da človek vloži veliko energije v to, da poveže različna področja.

Nekatere strukture so izrazito energijske, druge kažejo talent, ki ga prinesemo na svet, tretje usodo. Tiste, pri katerih so planeti v tesnih aspektih, močneje delujejo na posameznika, bolj očitno in pogosteje.

Izrazito pozitivne strukture

Najpomembnejše so strukture, v katerih se povezuje vladar ascendenta, tiste v kotnih hišah, kajti te se nanašajo direktno na človeka, njegovo doživljanje in življenje ter so tako bolj opazne v zunanjem svetu.

Pomembno je, ali se povezujejo med seboj izrazito pozitivni planeti ali tisti, ki so v osnovi bolj destruktivni in se teže povezujejo. Dinamični moški planeti v mehkih »srečnih« aspektnih strukturah se laže izrazijo. Pasivni ženski planeti so v trših aspektnih strukturah bolj dejavni in privedejo človeka v neizhodne položaje.

Izrazito pozitivne strukture so lotos, veliki trigon, sekstilni venec. Kažejo talente, a če s strukturo niso povezani tudi dinamični aspekti, lahko talent ostane neizkoriščen ali delno razvit.

Izrazito negativne strukture lahko kažejo veliko moč in zelo dinamične ljudi, ki s svojim trudom dosežejo skoraj nemogoče. A na žalost silna dinamika in energija človeka, ki ji ni kos, tudi zlomi in zavre njegov napredek.