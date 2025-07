Aspektna konfiguracija, imenovana T-kvadrat: kombinacija, ki prinaša izzive

Pri aspektni konfiguraciji, imenovani T-kvadrat, sta dva planeta v opoziciji in vsak od njiju v kvadratu s tretjim. Slednji (osamljeni planet) je dinamična točka strukture in prazni položaj nasproti njega ima velik pomen. Področje življenja, ki ga označuje hiša, v kateri je vrh strukture ter prazno mesto nasproti nje, je glavna gibalna sila horoskopa.

Človek s premagovanjem ovir postaja močnejši. Toda ni vedno tako, če karta kaže zelo šibko osebo, jo lahko nenehne ovire blokirajo, povzročajo malodušje. Razvoj je v razumevanju in premagovanju materialnih in psihičnih ovir.

Pri T-kvadratu sta dva planeta v opoziciji in vsak od njiju v kvadratu s tretjim. FOTO: Elena Rui/Getty Images

Toda tudi najpogostejša konfiguracija uspešnih ljudi je ravno T-kvadrat, ker jih notranje nezadovoljstvo žene naprej. Redkeje je zelo uspešen zadovoljen človek. T-kvadrat je najmočnejši motivator v karti, a mu manjka ravnotežja in nas žene iz situacije v situacijo ali iz čustva v čustvo. Pogosto opisuje našo poklicno pot, pogosteje je ta stvar razvoja in uspeha kot težav. V osebnih zadevah nosi bolečine, rane in težave, težje odnose.

Če je vladar znamenja, v katerem je vrh T-kvadrata, v pozitivnem aspektu s planetom na vrhu, je v karti dana možnost ravnotežja. Če tega ni, poiščemo točko nasproti vrha in pogledamo, s čim se povezuje. Če je npr. nasprotna točka v devici in četrti hiši, T-kvadrat dobi ravnotežje, če ohranjamo dom in odnose z domačimi urejene. Če pa je vladar te točke, torej znamenja, v katerem je nasprotna točka, v pozitivnem aspektu z vrhom T-kvadrata, on pomaga ohranjati ravnotežje. Če je to Merkur, je to lahko brat ali sestra, pisanje ...

Iskanje ravnotežja

Ko teh možnosti ni, poiščemo kateri koli planet, ki podpira vrh, je v pozitivnih aspektih s planetom na vrhu T-kvadrata, in najdemo načine za iskanje ravnotežja.

Če je planet na vrhu retrograden, so lahko premiki nevidni očem, saj gre za notranje delo, notranje delovanje ali je potreben čas, preden pridejo zadeve T-kvadrata do konkretnega, materialnega izraza.

Kardinalni T-kvadrat je najhitrejši, a tudi najpodjetnejši. Problematična je samozavest, premočan ego, saj je zelo veliko potrebe po potrditvi, ki lahko vodi naše delovanje. Hkrati je oseba izjemno hitra in včasih ne zna vztrajati v odnosih in situacijah, ki bi dolgoročno lahko prinesle korist. Poslovno je lahko koristen, v odnosih zahtevnejši.

Fiksni T-kvadrat prinaša nefleksibilnost in trmo, lahko tudi vztrajnost, moč in odločnost, ki je usmerjena k jasnim ciljem. Ko se človek enkrat zažene v pravo smer, ga nič ne ustavi. Možni so trmoglavost, neprilagodljivost in nesposobnost razumevanja drugih.

Gibljivi T-kvadrat daje veliko talentov, prilagodljivost in prijaznost. Vendar je človek zelo odvisen od okolja, v katerem je. Pogosto izgublja sebe, se pretirano prilagaja drugim. Ko najde smisel, laže izkoristi svoj kreativni potencial in je manj odvisen od drugih in okoliščin. Ko osmisli svojo pot, problem samozavesti izgine.