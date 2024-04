Aprilska rožnata luna: kaj pomeni za vaš astrološki znak?

Aprilska polna luna 23. aprila pristane v skrivnostnem, transformativnem, intenzivnem škorpijonu; to bo okrepilo vaše načrte, potencial in močne občutke, še preden pomlad doseže svoj polni potencial.

Polna luna v škorpijonu v naša življenja prinese nepremišljeno energijo in nas vabi, da popustimo zavore, najdemo svoj center in pustimo strasti, da pride na plano. Če ste pripravljeni razdreti vse in začeti znova, nekomu povedati, kako čutite do njega, je zdaj morda pravi čas. Zvezde pravijo, da previdnost pustite na strani.

Aprilska polna luna se imenuje »rožnata luna« – kar zveni zelo čarobno, kajne? Kateri del vašega življenja pa bo ta polna luna osvetlila? Kje boste morda našli fokus, potreben za spremembe?

O rožnati luni

Bilo bi neverjetno, če bi bila aprilska polna luna dejansko rožnata, a ni. Ime je dobila po rožnatih cvetovih, ki se v tem letnem času pojavljajo v Severni Ameriki. Polna luna v škorpijonu nudi odlično priložnost, da odvržete staro kožo in stopite v novo. Karkoli želite početi in kdor koli želite biti - povabilo vas čaka.

Intenzivno vodno znamenje škorpijona je v astrologiji povezano z osmo hišo. To je hiša transformacije, skrivnosti, seksa, strasti, nepričakovanih dobičkov in denarja, zaradi česar je to idealen čas, da se znebite teže pričakovanj drugih ljudi in postanete to, kar si zares želite.

Polne lune so čarobni portali za manifestacijo in sprostitev. Spomladi narava odvrže ostanke zime, na obzorju pa se pojavlja poletje. Čas novih začetkov.

Privoščite si trenutke zase. FOTO: Kharchenko_irina7 Getty Images/istockphoto

Vsako znamenje bo polno luno doživelo drugače, odvisno od astrološke hiše, ki je zanj osvetljena. Odkrijte, kaj bi se lahko pojavilo za vaše znamenje (vedno preberite tudi za svoj podznak, če ga poznate) in kaj morate opustiti.

Bik

Dvigovanje v ljubezni, združevanje v poslu, spoznavanje nekoga novega, preživljanje časa ena na ena z nekom, iskanje mentorja/agenta/partnerja.

Opustite: Zamisel, da morate vse narediti sami.

Oven

Potop v obsedenost, padci v poželenje, spreminjanje življenja, odkrivanje svoje moči, raziskovanje spolnosti, vse vrste transformacij, sprejemanje podpore in/ali finančne pomoči.

Opustite: stare različice sebe in vse, kar vas zadržuje.

Dvojčka

Postavite svoje zdravje in dobro počutje na prvo mesto, spremenite svojo dnevno rutino, postanite bolj osredotočeni na cilj, delajte več, naredite korake proti sanjam, se organizirajte.

Opustite: stare ideje o tem, kdo ste in kako bi moralo izgledati vaše življenje.

Rak

Realiziranje ustvarjalnega ali strastnega projekta, sledenje sanjam, delanje tega, kar vas osrečuje, zabava, načrtovanje zabav, ustvarjanje življenja, iz katerega ne želite pobegniti, zmenki, spogledovanje, iskanje.

Opustite: dvom vase, lažne prijatelje, vse, kar vas ruši.

Lev

Izbira novega načina življenja, selitev, sprememba družinske ureditve, preživljanje več časa z ljudmi, ki vas razsvetlijo, pomoč sorodniku v stiski, prenova, občutek domačnosti, utrjevanje temeljev.

Preprosti rituali za čas polne lune, ki jih lahko poskusite: Pisanje dnevnika za manifestacijo. Za pomoč uporabite ta stavek: »V svojem idealnem življenju se zbudim in ...«

Pojdite ven in se prepustite luninim žarkom - med tem tudi napolnite svoje kristale

Zapišite vse, kar mora ostati v preteklosti, in papir sežgite (previdno!)

Prižgite svečo in vizualizirajte svojo prihodnost

Kaj rožnata luna v škorpijonu pomeni za vaše znamenje?

Opustite: strah, dvom, mnenja drugih ljudi o vašem življenju ali odločitvah.

Devica

Govoriti svojo zgodbo, kot jo želite, prositi za pomoč, se predstaviti, pisati, govoriti, se lotiti ideje, se povezovati z brati in sestrami, raziskovati svoje lokalno okolje.

Opustite: odlašanje, skrbi, kaj si drugi mislijo, laži.

Tehtnica

Zahtevati več, vlagati vase, špekulirati za kopičenje, poznati svojo vrednost, poiskati finančno svobodo, graditi dediščino, dati prednost tistemu, kar vam je najpomembnejše.

Opustite: omejujoča prepričanja, nekoga, ki vam ni v srcu.

Škorpijon

Izbrati sebe, osvoboditi dvoma, postati oseba, kakršna želite biti, vlagati v svoj videz, najti svoj občutek za stil, deliti svoje življenje, delati v smeri osebnega cilja, spremeniti svoj pristop.

Opustite: kakršen koli dolgotrajen občutek, da si ne zaslužite biti srečni ... Ker si.

Strelec

Vzeti si čas zase, najti mir, sprejeti konec, začeti znova, stopiti v stik s svojo duhovno platjo, postaviti svoje dobro počutje na prvo mesto, se odločiti za spremembo, pustiti preteklost, kamor sodi.

Opustite: stres, preobremenjenost in pretežko delo.

Kozorog

Občutek sreče, izkazovanje čudeža, mreženje za vašo kariero, občutek skupnosti v vašem življenju, obkrožanje z dobrimi ljudmi, občutek navdiha, delo na nečem, v kar verjamete.

Pustite: mrtvo težo, zastarele metode in predvidljivo razmišljanje.

Vodnar

Osredotočanje na svojo kariero, iskanje uspeha, doseganje ljudi, ki vam lahko pomagajo, opuščanje dvomov vase, odkrivanje svojih talentov, zavedanje, da zmorete, napredovanje, proslavljanje svetle ideje.

Pustite: Odtekanje časa in ljubosumne prijatelje.

Ribi

Načrtovanje potovanj, iskanje pustolovščin, občutek navdiha, spreminjanje pogleda, raziskovanje zanimanj, odkrivanje več o tem, kaj vas veseli, branje, pisanje, življenje drugače.

Pustite: perfekcionizem. Tokrat zares.