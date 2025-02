Ali vaš dom ovira pretok energije? Starodavna modrost razkriva, kaj morate spremeniti

Mnogi verjamejo, da prinaša starodavna kitajska umetnost urejanja doma po metodi feng šuj v naša življenja harmonijo, zadovoljstvo, zdravje in veselje. Ta koncept z vzhoda so prevzeli tudi številni zahodnjaki, to pa zato, da bi dosegli uravnoteženo energijo v prostorih, v katerih živimo in delamo.

Po filozofiji feng šuj je dekoracija doma tista, ki močno vpliva na naše življenje, in če želimo svoj dom res okrasiti po teh smernicah, obstajajo določena pravila, ki se jih moramo strogo držati. Udobje mora biti na prvem mestu, izjemno pomembna je tudi razporeditev pohištva, dober feng šuj dizajn zato ne dopušča nobenih temnih madežev, saj teče energija či tedaj neenakomerno.

Odpravite nečistočo in nered! FOTO: Arhiv Dela

Oblika je pomembna

Skrbno je treba izbrati tudi oblike predmetov in pohištva. Različne oblike poskrbijo tudi za različne občutke: postelja v spalnici, denimo, ne sme biti nikoli postavljena nasproti vrat, pač pa naj stoji ob steni, ki tako daje zaščito. Tudi ogledala naj bodo postavljena strateško tako proti svetlobi kot tudi proti predmetom. Vse, kar je lepo, naj bo podvojeno oziroma poudarjeno. Po feng šuju je tudi kopičenje stvari izjemno slabo.

Poleg tega da je čistoča hladilnika pomembna za vaše zdravje, vpliva tudi na energijo v prostoru.

Z vključitvijo osnovnih petih elementov boste svoj dom nenadoma preobrazili v prostor z namenom, s tem pa pritegnili energijo, ki jo potrebujete. Teh pet elementov je: ogenj, zemlja, kovina, voda in les. Ti tvorijo cikel, v katerem elementi podpirajo drug drugega. Če tega ni, se elementi med seboj izčrpavajo, izgubljajo smisel.

Sporni računi

Ne pozabimo, da je v feng šuju vsaka podrobnost pomembna in povezana s pretokom energije. Kuhinja je prav zato še pomembnejša za ohranjanje prostega pretoka pozitivne energije či po celotnem domu, saj gre za prostor, ki je najbolj povezan z obiljem. Osrednje mesto vsake kuhinje je hladilnik, v katerem shranjujemo živila. In če smo že pri feng šuju: hladilnik spada med kovinske elemente. Eno najpomembnejših pravil starodavne kitajske umetnosti urejanja doma glede hladilnika je, da nanj ne postavljamo drugih naprav.

Računov nikar ne odlagajte na hladilnik; takšno početje vodi v revščino. FOTO: Arhiv Dela

Čeprav so pomembne za estetiko, nanj ni priporočljivo postavljati zelenih rastlin, kaj šele kakršnih koli lesenih okraskov. Takšni namreč povzročajo spopad med lesom in kovino, to pa po feng šuju vodi do odtekanja bogastva, obilja. Hladilnik naj bo vedno čist in urejen. Poleg tega da je njegova čistoča pomembna za vaše zdravje, vpliva tudi na energijo v prostoru. Vsaka že najmanjša motnja bo povezana z negativnimi vibracijami. Tako od znotraj kot tudi zunaj.

Vse, kar je lepo, naj bo podvojeno oziroma poudarjeno.

Čemur se morate še posebno izogibati, pa je nalaganje računov na hladilnik, takšno kopičenje simbolizira izgubo denarja. Po drugi strani so vaši že doseženi cilji, nagrade ali kateri koli drugi dosežki pravzaprav idealni za to, da jih postavite na hladilnik oziroma jih izpostavite na njem.

Pazimo tudi na hrano v njem: če je poln, to simbolizira obilje, in nasprotno, če je prazen, to kaže na slabo situacijo.