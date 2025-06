Ali bolezni sami tlakujemo pot? Kako pretekla čustva in navade vplivajo na zdravje

Če je bolezen huda, bomo morda morali korenito spremeniti življenje – od hrane, čiščenja misli, izločimo ljudi, ki jim nismo postavljali meja, česar niti ne znamo storiti, če smo bili vzgojeni v tem, da moramo npr. deklice ugajati in smo pridne punčke tudi v odraslosti. Bolezen je nalaganje stvari, ki jih nočemo izreči, nerešenih čustev, nepodporne hrane, tudi preveč strupov in tablet, za katere se ne vprašamo, ali nam res koristijo, pravijo duhovni učitelji.

Ljudje ne častimo svojega telesa kot templja, poleg tega samodejno, brez premisleka marsikaj vnašamo vanj. Tako smo lahko zastrupljeni s težkimi kovinami, kar lahko preverimo z bioresonanco, se lotimo čiščenja in odstranimo vzroke za bolezni. Vsekakor nas vsaka bolezen nauči nekaj o sebi in življenju. Tako moramo pogledati širše – kaj verjamemo, beremo, gledamo, poslušamo, kakšni so ljudje okrog nas, ali se kregamo s sosedi …

Ljudje se lahko prepiramo za par metrov zemlje, zamera nam razžira telo, a se ne vprašamo, ali nam ta čustva dolgoročnokoristijo. Ob hudi bolezni se moramo zavedati, da če ne bomo česa spremenili na vseh ravneh, ne moremo popraviti škode.