Aktivirajte svojo notranjo moč. Ne iščite odgovorov pri vseh drugih, samo pri sebi ne

Duhovni učitelji izpostavljajo, da naš um in možgani ustvarjajo določene zaznave, te pa povzročijo kemične spremembe v telesu, zato se večkrat vprašajmo, kaj mislimo, čutimo, poslušamo, verjamemo, kakšne vibracije pošiljamo v okolico. Zdaj ni čas za to, da bi gledali stran in se pretvarjali, da neprijetnih stvari ni v našem življenju. Treba je pogledati naravnost vanje namesto stran. Vse življenje temelji na odnosih in začne se z odnosom s seboj. Ta odnos nato poustvarjamo v vseh drugih odnosih v življenju. Prijaznost s seboj in do sebe je dober začetek.

Vse je že v nas. Sebe vedno in povsod nesemo s seboj. Da bi lahko zaživeli svoj polni potencial, se moramo upočasniti. To je edini način, da se sprostimo, odpremo in začutimo. Ko čutimo povezanost s seboj, so vse rešitve v nas. Utelešeni moramo biti, da smo lahko v stiku s svojim srcem, s svojimi srčnimi hrepenenji. Življenje se poraja skozi nas. Zato bodimo svetloba, ljubezen in vse, kar želimo videti v svetu tam zunaj.

Večkrat se vprašajmo, kaj mislimo, čutimo, poslušamo, verjamemo, kakšne vibracije pošiljamo v okolico. FOTO: Sarayut/Getty Images

Vse, kar potrebujemo, imamo v sebi

V prihajajočem letu bo namreč še bolj kot prej pomembno, da poskrbimo za svoje notranje ravnovesje in povezavo z ljudmi iz naše bližnje okolice. V trenutkih, ko nas zunanji dogodki navdajo s strahom, tesnobo, jezo, nemočjo ali razočaranjem, se je najbolje popolnoma ustaviti, izklopiti od vseh informacij in priti nazaj k sebi. To lahko najhitreje naredimo tako, da položimo obe roki na srce, nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo, da pridemo nazaj v trenutek tu in sedaj.

Spomnimo se, da imamo vse, kar potrebujemo, že v sebi. Mi smo ključ. Mi, ljudje, smo tisti, ki v sebi nosimo vizijo za novi, boljši svet. Zato začnite slediti svoji notranji viziji sveta, v katerem želite svobodno živeti in ustvarjati. Vsak dan potrebujemo samo nekaj trenutkov, da se je v mislih spomnimo, se naravnamo na frekvenco te vizije in dovolimo, da nas preplavi radost ob misli na nov način življenja. Pot velikega prehoda človeštva je sicer vse prej kot lahka, vendar ne bi hodili po njej, če ne bi vnaprej vedeli, da zmoremo.

Prošnja vesolju

Vstop v novo leto spremljajo dobre želje, načrti, zaobljube, pričakovanja. Njihova izpolnitev je močno odvisna od nas. Življenje je preprosto. Prisluhnimo sebi. Umirimo se. Delujmo. Sprejemanje, da je življenje preprosto, namreč ustavi dramo. Ko prisluhnemo sebi, pa se vedno znova povežemo s sabo.

Umiritev nam odpre pravo pot. Delujemo v harmoniji sprejemanja in spuščanja. Tako naše želje postanejo resničnost. Aktivirajte svojo notranjo moč, ki kreira vašo realnost. Prenehajte iskati odgovore pri vseh drugih, samo pri sebi ne. Zapišite svojo željo. Nato izrecite "prosim" in "dovolim vesolju, da mi uresniči to željo". Trikrat jo naglas preberite, trikrat naglas zapojte in občutite v srcu. Ko zaključite, obe dlani položite na srce in recite: "Hvala, hvala, hvala!«