7 najsrečnejših dni v letu 2025 – neverjetne priložnosti za službo, ljubezen in denar

Ne glede na to, kakšne načrte imate za letošnje leto – ali nameravate nekoga zasnubiti, kupiti hišo ali igrati igre na srečo – obstajajo dnevi, ko bo sreča verjetno na vaši strani.

Astrologinja Inbal Hongiman je razkrila najsrečnejše dneve v letu 2025 in pojasnila, da bi tisti, ki se bodo letos poročili, morali vedeti, da je najboljši dan za poroko 28. februar, poroča Express. Inbal je dodala, da v letu 2025 obstaja le nekaj dni, ko noben planet ni retrograden, in sicer 24. februar, 2. marec, 13. april in 5. maj. Razkrila je tudi druge najsrečnejše dneve v letu 2025, ugodne za različne življenjske dogodke.

Najboljši dnevi v letu 2025 glede na področja življenja: Najboljši dan za poroko: 28. februar Ta datum v romantični sezoni Rib, ko je planet komunikacije Merkur prav tako v Ribah, je odličen trenutek za usodni »da«. Ribe so občutljiv znak, ki verjame v pravo ljubezen in predanost, je pojasnila astrologinja. Najboljši dan za nakup hiše: 12. maj Najprimernejši čas za nakup hiše je v sezoni Bika, saj ta znak simbolizira stabilnost, varnost in ljubezen do doma. Najboljši dan za nakup srečke: 24. junij Dva najsrečnejša planeta ta dan delujeta skupaj! Jupiter, planet sreče, rasti in širjenja, bo v konjunkciji s Soncem, kar pomeni, da bosta zelo blizu. Najboljši dan za povabilo simpatije na zmenek: 15. avgust Za to dejanje potrebujete samozavest, in prav to je posebnost sezone Leva. Venera, planet ljubezni, bo v občutljivem Raku, kar bo spodbudilo romantično razmišljanje. Najboljši dan za zaroko: 23. avgust Venera, planet ljubezni, bo 23. avgusta v znamenju Raka, kar pomeni, da bo predlog podan in sprejet iz srca. Na ta dan bo tudi mlaj, kar je odličen trenutek za nove začetke. Najboljši dan za razgovor za službo: 21. september Mlaj v znamenju Device bo 21. septembra omogočil odlično priložnost za nov začetek v karieri. Devica je organiziran in preudaren znak, ki lahko pokaže svoje najboljše lastnosti. Venera, planet, povezan s kariero, bo prav tako v Devici.

»Nekateri datumi v letu 2025 bodo najsrečnejši za ljubezen, nekateri za denar, spet drugi pa bodo odlični za potovanja,« je povedala. Kateri od teh dni vam najbolj ustreza?