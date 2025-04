6 astroloških znakov bo maja plavalo v denarju! Vesolje jim polni žepe kot še nikoli doslej

Letošnji maj prinaša močno kozmično energijo zaradi redke poravnave Jupitra in Venere – v astrologiji znane kot 'portal blaginje'. Po besedah duhovne astrologinje Marie Thompson je to najbolj ugoden astrološki trenutek za dobitke po letu 2018. Šest astroloških znakov še posebej izstopa kot potencialni zmagovalci na loteriji.

Strelec

Zaseda vodilni položaj, saj njegov vladar Jupiter tvori trigon z Venero na področju financ. Dodatni aspekti z Uranom odpirajo vrata nenadnim dobitkom, zlasti med 12. in 18. majem.

Bik

Njegova vladarka Venera prehaja skozi lastno znamenje in tvori močne aspekte z Jupitrom in Plutonom. Biki naj bi igrali loterijo med 8. in 15. majem.

Lev

Zahvaljujoč Soncu, ki prejema pozitivne aspekte od Jupitra in Urana, ima povečano moč manifestacije. Najugodnejši dnevi so med 18. in 25. majem.

Ribi

Zdaj se zanašajo na intuicijo – Neptun jim krepi sanje in meditativne uvide, zato so idealni dnevi za igro med 5. in 12. majem.

Vodnar

Pod vplivom Urana uporablja nekonvencionalne metode. Njihova sreča se okrepi med 22. in 29. majem, ko se Uran povezuje z Jupitrom in Venero.

Kozorog

Njegov Saturn ustvarja stabilne, a redke aspekte s srečnimi planeti. Kozorogi uspevajo, kadar združijo strategijo z rizikom.