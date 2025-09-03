ASTRO

Zvezdni odsev: Mars-Jupiter kvadrat povečuje našo željo po drznih dejanjih

Vplivi lune in planetov v četrtek, 4. septembra 2025.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Chrisgorgio Getty Images, iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Chrisgorgio Getty Images, iStockphoto

Delo UI
03.09.2025 ob 18:00
Delo UI
03.09.2025 ob 18:00

Jutri, 4. septembra 2025, nas nebesne energije vabijo, da objamemo inovacije, ravnovesje in introspekcijo. Luna se jutri premakne v znamenje Vodnarja, kar prinaša svežo energijo in priložnosti za globoko povezovanje s skupnostjo ter samim seboj.

Dan se bo začel z Luno v znamenju Kozoroga, kar ustvarja občutek odgovornosti in discipline. V zgodnjih jutranjih urah pa Luna preide v Vodnarja, kar spremeni čustveni ton dneva v smer odprtosti, izvirnosti in želje po socialni povezanosti. Ta prehod nas spodbuja, da iščemo nove izkušnje in se povežemo s svojo skupnostjo.

Luna jutri tvori več pomembnih aspektov, ki bodo krojili naš čustveni in duhovni svet.

V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori sekstil s Saturnom, kar krepi našo sposobnost osredotočanja in organizacije. To je odličen čas za vzpostavitev novih navad ali delo na dolgoročnih projektih. Kmalu zatem pa sekstil z Neptunom povečuje našo intuicijo in občutljivost, kar nam omogoča globoko povezovanje z našimi sanjami in subtilnimi vidiki življenja.

Trigon Lune z Uranom nas odpira za nove ideje in izkušnje, kar je ugoden čas za sprejemanje sprememb in inovacij. Proti dopoldnevu bo Luna tvorila konjunkcijo s Plutonom, kar prinaša intenzivna čustva na površje in ponuja priložnost za globoko transformacijo in samospoznavanje.

Eden izmed glavnih planetarnih prehodov jutri je kvadrat med Marsom v Tehtnici in Jupitrom v Raku. Ta aspekt povečuje našo gonilno silo in navdušenje, vendar lahko vodi tudi do pretirane samozavesti ali impulzivnosti. Pomembno je, da to energijo usmerimo konstruktivno, se izognemo nepotrebnim konfliktom in se osredotočimo na pozitivne dejavnosti.

Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom

Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom širjenja, modrosti in obilja. Jutrišnji Mars-Jupiter kvadrat povečuje našo željo po uresničitvi želja in drznih dejanjih. Da bi to energijo učinkovito izkoristili, je priporočljivo, da navdušenje uravnotežimo s previdnostjo ter zagotovimo, da so naši cilji usklajeni z našimi dolgoročnimi vrednotami in cilji.

Sprejmite klic Lune v Vodnarju k inovacijam in angažiranju v skupnosti. Bodite pozorni na intenzivirano energijo Mars-Jupiter kvadrata in jo usmerite v konstruktivne dejavnosti namesto impulzivnih dejanj. Razmislite o svojih aspiracijah in se prepričajte, da so usklajene z vašo avtentično naravo ter prispevajo k skupnemu dobremu.

Z zavestnim in namernim krmarjenjem skozi te nebesne vplive lahko spodbujate osebno rast in ustvarjate smiselne povezave skozi ves dan.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Prokerala, Astrologycafe.

