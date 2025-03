Žulje hitreje dobimo v toplem in vlažnem okolju

Običajno se pojavijo na rokah in stopalih zaradi ponavljajočih se gibov, kot so hoja, tek ali igranje instrumentov. Hitreje jih dobimo v toplem in vlažnem okolju, na primer znotraj čevljev.

Žulji delujejo kot zaščitna blazina. Ko se zgornje plasti kože odmaknejo od spodnjih, se v nastali prostor izlije tekočina, ki omogoča novo rast in regeneracijo tkiva. V prvih 24 urah po nastanku se celice na dnu mehurja začnejo deliti in tvoriti nove plasti kože.

Po približno 48 urah je že vidna nova plast kože, ki postopoma nadomesti staro. Zato je zelo pomembno, da žuljev ne prediramo, saj tako ohranimo zaščitno plast, ki preprečuje okužbe. Če mehur poči, je treba tekočino pustiti, da naravno odteče, in rano nežno očistiti z milnico ter sprati z vodo. Prekrivanje žulja s sterilno oblogo pomaga zaščititi območje pred nadaljnjimi poškodbami in okužbami.

Prvi korak pri preprečevanju žuljev je nošenje udobne obutve, ki se pravilno prilega stopalom. Slabo prilegajoči se čevlji, še posebno tisti iz trdih materialov, lahko povzročijo večje trenje in posledično žulje. Nošenje primernih nogavic, ki dobro odvajajo vlago, ter športnih nogavic, ki zmanjšujejo trenje. Uporaba trakov in obližev na problematičnih mestih je prav tako učinkovita metoda za zmanjšanje trenja.

Pri preprečevanju mehurjev na rokah je nošenje rokavic nepogrešljivo, še posebno pri delu z orodjem ali pri športnih aktivnostih. Pri nekaterih športih lahko rokavice nadomestimo z uporabo smukca, vendar je treba vedeti, da ta ne deluje pri dolgotrajnih aktivnostih.

Pomembno je, da ga ne prediramo. Foto: Gajus/Getty Images

Pri krvavih žuljih, ki so posledica pretrganja majhnih krvnih žil, je uporaba ledu lahko učinkovita metoda za lajšanje bolečin. Ledene obkladke je treba vedno zaviti v brisačo, da se izognemo neposrednemu stiku s kožo, saj bi to lahko povzročilo dodatne poškodbe. Na splošno žulji niso resna zdravstvena težava, vendar lahko povzročijo nelagodje in motijo vsakodnevne aktivnosti.

Žulji so pravzaprav le ena od vrst mehurjev, ki se pojavljajo na koži. Ti se, razen zaradi trenja, lahko pojavijo tudi kot posledica opeklin, zmrzovanja, okužb ali kemičnih opeklin. Njihov pojav je, kot je to pri žuljih, namenjen zaščiti spodnjih plasti kože. Glede na vzrok in lokacijo nastanka so mehurji lahko napolnjeni z različnimi vrstami tekočine, kot so serum, plazma, kri ali gnoj. Tudi pri drugih vrstah mehurjev velja ravnati enako kot pri žuljih. Ne prediramo jih sami, če pa se predrejo, ne iztiskamo tekočine iz njih.