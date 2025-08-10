Znanstveniki razbili mit, ljudje zgroženi po razkritju resnice o »pravilu petih sekund«

Morda je najslabša stvar, ki se vam lahko zgodi med kuhanjem — razen da bi vam pogorela hiša — to, da vam del hrane pade na tla. Večina se drži splošnega prepričanja: če je hrana suha in si jo res želite, jo lahko še vedno pojeste; če je mokra, pa gre naravnost v smeti. Če imate psa in je hrana zanj varna, potem je to njegov srečni dan.

Toda izkazalo se je, da je »pravilo petih sekund«, ki so nas ga pogosto učili kot otroke, v resnici popolna izmišljotina — podobno kot mit, da kombi s sladoledom predvaja glasbo samo, ko mu zmanjka sladoleda.

Z vidika znanosti nikoli ni bilo zdravo pobirati hrane s tal, četudi ste jih pravkar očistili. Po navedbah ustvarjalca Zack D Films pa je lahko že milisekunda na tleh problematična.

V nedavnem kratkem videu na YouTubu je priljubljeni ustvarjalec simulacij razložil, zakaj nič, kar pristane na tleh, ne bi smelo končati v vaših ustih. Povedal je: »Če vam čips pade na tla in ga poberete v petih sekundah, je varen za uživanje? Odvisno od teksture — nekatera živila se okužijo hitreje kot druga. Sočna ploska živila, kot je rezina lubenice, hitreje poberejo bakterije kot suha, nenavadno oblikovana živila, kot je čips. Toda razlika v času je zanemarljiva in dokazano je, da se vsaka hrana okuži skoraj takoj.«

Seveda je odvisno tudi od tega, kako okusna je hrana, ki vam pade na tla, kako dolgo boste odlašali z oceno, da je neprimerna za uživanje.

Komentarji pod objavo so se usuli

Komentatorji so bili nad razkritjem razočarani: »Sram me je priznati, da sem kot otrok živel po pravilu petih sekund.« Drugi je zapisal: »Vi temu pravite kontaminacija, jaz temu pravim krepitev imunskega sistema.« Tretji pa: »Žalostno je, da pravilo petih sekund ne drži. Nadaljuje z jedjo hrane s tal.«

Vedno obstaja trenutek obžalovanja, ko niste pomedli že dolgo in na hrani opazite, recimo, las — upajmo, da takrat večina premisli in hrano zavrže. Seveda tega ne bi smeli početi na javnih mestih. Zdravniki pojasnjujejo, da je bolje to storiti doma — in ne le zato, da se izognete obsojanju drugih.

»Izogibala bi se uživanju hrane s tal na mestih, kjer je na splošno večja stopnja onesnaženosti — kot so šole, vrtci, javna stranišča ali bolnišnice,« pravi dr. Zuberi, poroča ladbible.com.

