Zmanjšajmo vnos zdravju škodljive mikroplastike

Mikroplastika je nevarna težava – najdemo jo povsod, v kozmetičnih izdelkih, čistilih in hrani, povezujejo pa jo z rakom debelega črevesa in pljuč. Nekatere raziskave so pokazale osupljivo količino mikroplastike v možganih ljudi z demenco. Raziskovalci sumijo, da je lahko vzrok za neplodnost pri moških in ženskah.

Namesto iz plastenk pijmo vodo iz pipe.

Nujne so spremembe prehrane in življenjskega sloga. Najnovejše znanstvene raziskave kažejo, da obstaja nekaj načinov, s katerimi lahko zmanjšamo vnos mikroplastike, z enim povsem preprostim lahko zmanjšamo vnos teh nevarnih delcev za kar 90 odstotkov: uživanjem vode. Ni sporno, da bi je morali zaužiti čim več, a ne iz plastenk. Če bi pili le vodo iz pipe, bi zmanjšali letni vnos mikroplastike z 90.000 delcev na le štiri tisoč, pravijo raziskovalci in dodajajo, da so glede tega sicer nujne dodatne raziskave.

Poleg tega bi morali opustiti pogrevanje hrane v plastičnih posodah. »Segrevanje hrane v plastičnih posodah, še posebno v mikrovalovni pečici, lahko sprosti osupljive količine mikroplastike in nanoplastike, do 4,22 milijona in 2,11 milijarde delcev na kvadratni centimeter v samo treh minutah. Tudi shranjevanje hrane pri sobni temperaturi ali v hladilniku ni priporočljivo,« navajajo in svetujejo izbiro alternativne embalaže, ki ni plastična in je brez BPA, kar učinkovito zmanjša izpostavljenost.