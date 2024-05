Živila za boljši spanec: ne jemo hrane, bogate s sladkorjem

Hrana, ki vsebuje triptofan, aminokislino, ki pomaga pri nastajanju serotonina, nas hitreje in laže zaziba v spanec, kažejo raziskave. Na seznamu tovrstnih živil so meso (govedina, jagnjetina, puran in piščanec), ribe (losos, polenovka, sardele, tun), mleko in jajca, krompir, leča, fižol, grah, špinača, cvetača, banane, tudi rdeče sadje, jagode, češnje in višnje. Že babice so nam pred spanjem ponudile skodelico toplega mleka, če smo še malce lačni, pa si privoščimo banano.

Babice so zvečer priporočale toplo mleko. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Splošno prepričanje je, da kozarec rdečega vina pomaga, da bomo laže zaspali, a to ne velja za vse, pri nekaterih lahko spodbudi živčnost, nemir, zaradi česar spanec le stežka pride. Veliko bolje bi bilo popiti kozarec češnjevega soka, svetujejo nutricionisti.

Ker kompleksni ogljikovi hidrati pomirjajo in vodijo v hitrejši spanec, v zadnji večerni obrok vključimo polnozrnate žitarice, pravijo prehranski strokovnjaki in še, da pomagajo tudi oreški, denimo orehi in mandlji, saj vsebujejo tudi triptofan in spodbujajo nastajanje melatonina, hormona, ki nas uspava. Naše telo ga proizvaja naravno, zvečer, ko se začne mračiti, a danes njegovo proizvodnjo ovirajo številne žarnice, svetloba računalniških ali televizijskih zaslonov – vse to ustvarja iluzijo, da je še dan. Zato si za lažji spanec privoščimo živila, ki spodbudijo nastanek melatonina. Pomagajo tista z visokim deležem vitaminov skupine B, pa tista, bogata z magnezijem, ki sprošča mišice in živce.

Pred spanjem ne jemo hrane, bogate s sladkorjem, raje posezimo po polnozrnatih žitih.

Za preprečevanje težav s spanjem se izogibamo pijačam, ki prebujajo, kot so kava in energijski napitki, ki vsebujejo visoke odmerke kofeina. Ne pijte jih po 15. uri. Večerjamo vsaj 3 ali 4 ure pred spanjem in – pazimo, kaj jemo. Izogibamo se mastni in težki hrani, tudi (čezmernemu) pitju alkohola. Prav tako ne jemo hrane, bogate s sladkorjem, denimo mlečne čokolade, sladoleda, piškotov.

Raje si, kot rečeno, pripravimo skodelico mleka ali pa sivkin čaj, kar je imeniten način za sproščanje, pomaga lahko tudi pri tesnobi, depresiji, stresu. Za še večji učinek kanemo nekaj kapljic sivkinega eteričnega olja v bližino postelje. Tudi baldrijanov čaj blaži vznemirjenost, zaskrbljenost, nervozo, prav tako materina dušica.