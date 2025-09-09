Živila, ki lahko drastično zmanjšajo tveganje za prezgodnjo smrt

Živila, bogata s kalijem, kot so losos, brokoli in špinača, telesu pomagajo izločiti odvečno sol in s tem kar za 24 odstotkov zmanjšajo verjetnost za razvoj srčnih bolezni, je dokazala nova raziskava.

Kalij proti natriju: ključ do zdravega srca

Raziskovalci so v študiji iskali odgovor na vprašanje, ali lahko izločanje presežnega natrija, za katerega je znano, da povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni iz krvi, pripomore k zmanjšanju tega tveganja.

Ugotovili so, da so višje ravni kalija v krvi povezane z občutno nižjo verjetnostjo za bolezni srca, hospitalizacijo ali smrt iz katerega koli vzroka.

FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages

»Človeško telo se je razvilo ob prehrani z veliko kalija in malo natrija. Naši davni predniki so jedli predvsem sadje in zelenjavo,« je dejal glavni avtor študije profesor Henning Bundgaard z univerzitetne bolnišnice v Kopenhagnu.

Danes pa se prehranjujemo z industrijsko predelano hrano. Bolj, kot je hrana predelana, več vsebuje natrija in manj kalija. Po besedah Bundgaarda se je razmerje med njima spremenilo iz 10: 1 v korist kalija v 1: 2 v korist natrija, kar označuje kot drastično spremembo.

Kalij je bistven za normalno delovanje srca. Nizek vnos tega elementa lahko poveča tveganje za srčno aritmijo, odpoved srca in prezgodnjo smrt.

Študija na 1200 bolnikih

V študiji je sodelovalo 1.200 bolnikov z vgrajenimi srčnimi spodbujevalci. Med njimi jih je 600 sledilo prehrani, bogati s kalijem in z malo mesa.

Rezultati so bili predstavljeni na kongresu Evropskega kardiološkega društva v Madridu, največji svetovni konferenci o zdravju srca.

»Z vidika celotne populacije lahko rečemo, da višji vnos kalija ne bi koristil le bolnikom s srčnimi boleznimi, ampak prav vsem. Vsi bi morali zmanjšati vnos natrija in povečati vnos kalija,« je poudaril Bundgaard.

FOTO: Gettyimages

Nižji krvni tlak

Glede na rezultate raziskav lahko večja količina kalija zniža tudi krvni tlak.

»Naše raziskave kažejo, da ima povečanje vnosa kalija z živili, kot so banane ali brokoli lahko še boljši vpliv na krvni tlak kot samo zmanjšanje vnosa natrija,« je povedala Anita Layton, ena izmed soavtoric raziskave.

FOTO: Gettyimages

Kaj to pomeni za vsakdanjo prehrano?

Jejte več listnate zelenjave (špinača, ohrovt), vključite banane, avokado, lososa, stročnice in brokoli in zmanjšajte uživanje predelane hrane, ki vsebuje veliko natrija (soli), svetuje Miss zdrava.