DOLGO ŽIVLJENJE

Živila, ki lahko drastično zmanjšajo tveganje za prezgodnjo smrt

Raziskave kažejo, da lahko povečanje vnosa kalija tveganje za srčne bolezni zniža kar za četrtino.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

M. Fl.
09.09.2025 ob 15:00
M. Fl.
09.09.2025 ob 15:00

Živila, bogata s kalijem, kot so losos, brokoli in špinača, telesu pomagajo izločiti odvečno sol in s tem kar za 24 odstotkov zmanjšajo verjetnost za razvoj srčnih bolezni, je dokazala nova raziskava.

Kalij proti natriju: ključ do zdravega srca

Raziskovalci so v študiji iskali odgovor na vprašanje, ali lahko izločanje presežnega natrija, za katerega je znano, da povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni iz krvi, pripomore k zmanjšanju tega tveganja.

Ugotovili so, da so višje ravni kalija v krvi povezane z občutno nižjo verjetnostjo za bolezni srca, hospitalizacijo ali smrt iz katerega koli vzroka.

FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages
FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages

»Človeško telo se je razvilo ob prehrani z veliko kalija in malo natrija.  Naši davni predniki so jedli predvsem sadje in zelenjavo,« je dejal glavni avtor študije profesor Henning Bundgaard z univerzitetne bolnišnice v Kopenhagnu.

Danes pa se prehranjujemo z industrijsko predelano hrano. Bolj, kot je hrana predelana, več vsebuje natrija in manj kalija. Po besedah Bundgaarda se je razmerje med njima spremenilo iz 10: 1 v korist kalija v 1: 2 v korist natrija, kar označuje kot drastično spremembo.

Kalij je bistven za normalno delovanje srca. Nizek vnos tega elementa lahko poveča tveganje za srčno aritmijo, odpoved srca in prezgodnjo smrt.

Študija na 1200 bolnikih

V študiji je sodelovalo 1.200 bolnikov z vgrajenimi srčnimi spodbujevalci. Med njimi jih je 600 sledilo prehrani, bogati s kalijem in z malo mesa.

Rezultati so bili predstavljeni na kongresu Evropskega kardiološkega društva v Madridu, največji svetovni konferenci o zdravju srca.

»Z vidika celotne populacije lahko rečemo, da višji vnos kalija ne bi koristil le bolnikom s srčnimi boleznimi, ampak prav vsem. Vsi bi morali zmanjšati vnos natrija in povečati vnos kalija,« je poudaril Bundgaard.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Nižji krvni tlak

Glede na rezultate raziskav lahko večja količina kalija zniža tudi krvni tlak.

»Naše raziskave kažejo, da ima povečanje vnosa kalija z živili, kot so banane ali brokoli lahko še boljši vpliv na krvni tlak kot samo zmanjšanje vnosa natrija,« je povedala Anita Layton, ena izmed soavtoric raziskave.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kaj to pomeni za vsakdanjo prehrano?

Jejte več listnate zelenjave (špinača, ohrovt), vključite banane, avokado, lososa, stročnice in brokoli in zmanjšajte uživanje predelane hrane, ki vsebuje veliko natrija (soli), svetuje Miss zdrava.

Preberite še:

 

Zdravnik svetuje: 12 živil, ki bi jih za zdravje in dolgo življenje morali jesti vsak dan
Gre za seznam živil, ki bi jih morali vključiti v svoj vsakdan ali vsaj čim pogosteje jesti.

 

Čisto naravna poživila za več energije čez dan
Naravni doping! Tako športni rekreativci imenujejo tako hrano.

Miroslav Cvjetičanin
 

Preprosta sprememba v prehrani, ki zelo izboljša spanje in splošno počutje
Prehrana čez dan močno vpliva na nočni počitek.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kalij srce zdravje banane natrij

Priporočamo

Slovenko je nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Slovenko je nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.