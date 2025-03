Zimski ali poletni: to je z vidika spanja najboljši čas

Po izobrazbi ste psihiatrinja, izobraževali pa ste se tudi na področju medicine span­ja. Kaj je bil razlog, da ste se odločili za to in kje ste pridobivali znanje? Spanje me je zanimalo že dolgo, še bolj je zanimanje povečala naša prva somnologinja, dr. Leja Dolenc Grošelj, s predavanjem o medicini span­ja v začetku moje specializacije. Zato sem kot specializantka med kroženjem delala tudi pri njej, v laboratoriju za medicino spanja na nevrološki kliniki v Ljubljani, opravila poletno šolo spanja v Švici in tečaj vedenjsko-kognitivne tera­pi­­je mo­­­­­­­tenj spanja v Nemčiji. Tudi moja spec...