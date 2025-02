Zimske razmere lahko poslabšajo simptome

Temperature so znova nekoliko nižje, naša koža se tako spet spopada z izzivi, ki jih prinaša mrzlo zimsko obdobje. Nizke temperature in veter jo izsušujejo ter škodujejo njenemu zaščitnemu sloju, kar se pokaže z zategovanjem, rdečico in srbečico. Kožo dodatno draži suh zrak v ogrevanih prostorih, povrhu pa pozimi premalo pijemo, kar koži nikakor ne ustreza.

Nadvse neugoden zanjo je tudi neprijazen prehod iz toplih notranjih prostorov na mrzel zrak in obrnjeno. Njeno zaščitno delovanje je tako oslabljeno, kar je sploh skrb vzbujajoče, ko pomislimo na nevarne UV-žarke, ki se odbijajo od snežne podlage. Če ste torej kje sredi zimske idile ali pa načrtujete smučarski oddih med prihajajočimi šolskimi počitnicami, ne pozabite na dodatno zaščito kože!

Koža je lahko bolj razdražena, razpokana in vneta. FOTO: Cunaplus_m.faba/Getty Images

»Zimske razmere lahko tudi poslabšajo nekatera kožna stanja. Izsušenost kože je ena najpogostejših težav, saj hladno vreme in ogrevanje izsušita kožo, kar vodi v razpoke, luščenje in neprijetno srbečico. Pri osebah z ekcemi lahko pomanjkanje vlage povzroči poslabšanje simptomov, kot so rdečica, vnetje in draženje,« svari Marjeta Rak Namestnik, mag. farm., spec. lekarniške farmacije in višja predavateljica.

»Tudi pri ljudeh z rozaceo se lahko poslabša stanje, saj hitri prehodi med mrzlim zunanjim okoljem in toplimi notranjimi prostori pogosto sprožijo zardevanje in vnetja. Ljudje s psoriazo se prav tako soočajo z izzivi, saj nizka vlažnost in manj sončne svetlobe slabšata stanje kože, ki postane bolj razdražena in vneta. Tudi aknasta koža lahko pozimi utrpi spremembe, saj uporaba premastnih krem za zaščito pred mrazom praviloma zamaši pore, kar vodi v nastanek novih nepravilnosti.«

Negovalna in čistilna sredstva naj ohranjajo naravno ravnovesje kože, vlažilna krema preprečuje izsuševanje.

Nežna sredstva

Zaščita kože je torej v zimskih mesecih izjemno pomembna, in to predvsem za tiste z obstoječimi težavami: »Uporabite nežne čistilne izdelke, ki ohranjajo zaščitno delovanje kože, po umivanju je treba nanesti primeren tonik in vlažilni serum, nato pa kremo za vlaženje in zaščito, ki ustreza tipu in stanju kože. Kožo zaščitite z oblačili in kremo ter uporabite vlažilnike zraka v notranjih prostorih. Izogibajte se vročim prham. Za specifična stanja, kot so ekcemi ali rozacea, izberite ustrezne izdelke, ki ob zdravljenju ščitijo kožo, ali se posvetujte s farmacevtom ali dermatologom.«

Za otroke so primerne negovalne kreme, namenjene njihovi nežni koži. FOTO: Tetiana Soares/Getty Images

Dodatno nego potrebuje tudi zdrava koža; negovalna in čistilna sredstva naj ohranjajo njeno naravno ravnovesje, vlažilna krema preprečuje izsuševanje. »Za zaščito pred mrazom nanesite bogatejšo kremo in ne pozabite na kremo z zaščitnim faktorjem, saj UV-žarki vplivajo na kožo tudi pozimi.

Vlažen zrak v notranjih prostorih in zadostno pitje tekočine pomagata ohraniti kožo hidrirano in prožno,« nadaljuje sogovornica in opozarja, da si lahko z malomarnostjo naprtimo kar več preglavic: »Nezaščitena koža postane občutljivejša za vnetja, draženje in prezgodnje staranje. Dolgotrajno opuščanje nege lahko privede do večjih težav, kot so ekcemi in razpoke, ki omogočijo vdor mikroorganizmov, ali poslabša že obstoječa stanja, kot so rozacea, atopijski dermatitis in druge težave. Zato je ključnega pomena, da kožo redno in ustrezno negujemo, da jo zaščitimo vso zimo.«

Posebno pozornost namenimo koži majhnih otrok, saj je občutljivejša in tanjša, še sklene: »Da jih zaščitimo, jih oblečemo v več plasti oblačil, poskrbimo za zaščito obraza z negovalnimi kremami, ki so namenjene nežni otroški koži v zimskem času, ter uporabimo kreme z zaščitnim faktorjem, ko se v sončnem vremenu podamo na sneg. Pomembno je, da otrokom oblečemo rokavice in kape ter se izogibamo pretiranemu segrevanju v notranjih prostorih, saj suh zrak dodatno izsuši kožo.«