Jetra na različne načine opozarjajo na svojo stisko. Prepoznajte jih

Sodelujejo pri izločanju strupenih snovi iz telesa ter pri absorpciji pomembnih hranil. Ker imajo veliko nalog, so dovzetna za takšne in drugačne bolezni ali poškodbe, ki so največkrat posledica pretiravanja z alkoholom, nezdravo hrano, vpliva škodljivih kemikalij, okužb ali vnetij.

Na težave jetra že zgodaj opozorijo z določenimi znaki, ki jih ne bi smeli ignorirati, temveč je ob njih takoj treba poiskati primerno zdravniško pomoč. Katera so prva opozorila, razkriva Misszdrava.

Porumenela koža

Med najočitnejšimi znaki bolezni jeter so kožne spremembe. Te lahko vključujejo rumenkasto kožo pa tudi rumenkaste beločnice in nohte.

Eden od stranskih produktov razgradnje starih krvnih celic je rumenkasta snov bilirubin. Medtem ko zdrava jetra nimajo težav pri njenem odstranjevanju iz telesa, jo obolela težko razgradijo, zaradi česar se rumeni pigment nalaga pod kožo.

Kožne težave morda pričajo o tem, da največja telesna žleza ne deluje prav. FOTO: Shutterstock

Srbeča in preobčutljiva koža

Tudi ta lahko nakazuje na bolezni jeter. Sploh če se težava s srbenjem sčasoma slabša, koža postaja občutljiva na dotik in se zlahka vname, vlažilna mazila pa vse olajšajo le za kratek čas, ima zadeva najbrž globlje ozadje.

Spremembe urina in blata

Pri nekaterih se težave z jetri kažejo kot spremenjena barva urina. Ta postane temnejši, kar največkrat vzbudi sum na dehidracijo. A če pitje več tekočine nima učinka, gre morda za težave z jetri.

Tako kot tudi, kadar pride do sprememb v barvi blata. To lahko postane bledo ali izjemno temno. Če je težava prisotna dlje in ni posledica spremenjene prehrane, gre lahko za resno težavo.

Pomenljiva je tudi spremenjena barva urina. FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Bolečine v trebuhu

Krči v spodnjem delu trebuha in plini ob pritisku na trebuh so lahko zgodnji kazalniki bolezni jeter.

Utrujenost

Spremembe v počutju kot denimo slabost, utrujenost, kronična izčrpanost so prav tako lahko znaki težav z našo največji žlezo. Kadar ta ne deluje pravilno, telo potrebuje več počitka.

Če utrujenost spremlja kateri od prej naštetih simptomov, ne odlašajte, temveč poiščite zdravniško pomoč.