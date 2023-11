Zgodnji simptomi raka, ki jih moški in ženske prepogosto spregledajo

Na žalost veliko moških in žensk zanemarja zgodnje pokazatelje rakavih obolenj in preventivne preglede. Posledice pandemije so vidne tudi na tem področju in po njej je večje število tovrstnih obolenj odkritih v kasnejših fazah.

Ker se s tem zmanjša možnost za ozdravitev, je dobro biti pozoren na opozorila telesa, da se bori s težko boleznijo. Kar pomeni, da je treba pozornost namenjati neobičajnim in simptomom, za katere ni pojasnila.

Miss7 takole izpostavlja tiste, ki jih tako moški kot ženske žal prepogosto spregledajo.

Težave z dihanjem in požiranjem

Eden prvih simptomov pljučnega raka je oteženo dihanje.

To lahko, kadar tumor pritiska na sapnik, izzove tudi rak ščitnice. Vsake težave z dihanjem v obliki kratke sape, hitre zadihanosti in podobo zahtevajo takojšen obisk zdravnika.

Težave s požiranjem so povezane z rakom požiralnika in grla, včasih z rakom pljuč. Hripavost, nižji glas in občutek tiščanja v grlu so res lahko posledice dejstva, da se je nekaj zataknilo v sapniku, lahko pa so to zgodnji kazalniki raka žleze ščitnice.

Težave z dihanjem niso vedno nedolžne. FOTO: M-gucci/gettyimages

Pogosto povišana temperatura in dovzetnost za okužbe ter vnetja

Vse to lahko opozarja na levkemijo, raka krvnih celic. Levkemija povzroča, da kostni mozeg proizvaja abnormalne bele krvničke, posledično se telo ne more boriti z okužbami.

Levkemija je pogosto diagnosticirana potem, ko pacient večkrat potoži o povišani telesni temperaturi in simptomih, ki spominjajo na gripo, vendar so prisotni veliko dalje.

Želodčne težave

Naj se sliši še tako nemogoče, a bolečina v trebuhu je že mnogim rešila življenje, saj je bil prav zaradi nje s pomočjo ultrazvoka odkrit rak na jetrih.

Želodčni krči, ki se pojavljajo pogosto in brez pravega vzroka, lahko nakazujejo na črevesnega raka. Številni oboleli pripovedujejo, da so zaradi njih menili, da gre za čir na želodcu, vendar se je kasneje izkazalo drugače.

Bolečine v trebuhu niso vedno odraz prebavnih težav. FOTO: Justocker/gettyimages

Slabost in izčrpanost

Tudi to je lahko pokazatelj levkemije. Splošna utrujenost in slabo počutje sta sicer simptoma mnogih bolezni, če sta prisotna daljši čas ter sta nepremagljiva, je treba obiskati zdravnika.

Nepremagljive izčrpanosti ne bi smeli kar ignorirati. FOTO: Demaerre/Gettyimages

Spremembe na nohtih

Rjave ali črne črte na nohtih so eni od kazalnikov kožnega raka, nepravilna oblika nohtov oziroma njihova ukrivljenost proti prstom, so lahko simptom pljučnega raka, bledi in beli nohti opozarjajo, da jetra ne delujejo tako, kot bi morala, kar je lahko tudi posledica raka na tem organu.

Tudi nohti lahko opozarjajo na resne težave z zdravjem. FOTO: Pornchai Soda/Gettyimages

Kronično vračanje želodčne kisline in občutek sitosti po majhnem obroku

Najpogostejše zgodnje opozorilo za raka na želodcu je bolečina v srednjem ali zgodnjem delu tega dela prebavil. Poslabša se po jedi. Prav tako je prisotno vračanje želodčne kisline v požiralnik.

Zaskrbljujoče je, da zadnji simptom po zaužitju zdravila, ki to omili, izgine in pogosto se zgodi, da težava predolgo ni primerno obravnavana.

Ni vsaka pekoča zgaga znak resnega obolenja želodca, a če se ta pojavlja vsakič, po še tako majhnem obroku, je v želodcu stalno prisotna bolečina, ste nenavadno hitro siti, je dobro obiskati zdravnika.

Črevesne težave

Zaprtje, driska ali druge nenadne spremembe pri odvajanju blata, ki niso posledica drugačne hrane ali morebitne zastrupitve z njo, lahko opozarjajo na raka na črevesju.

Oboleli za njim po diagnozi pogosto pripovedujejo, da so opazili pogostejše odvajanje blata in imeli občutek nepopolno izpraznjenega črevesja.

Eden od zgodnjih kazalnikov raka trebušne slinavke je pogostejše odvajanje blata, njegova večja prostornina, bleda barva in neobičajen vonj. Vse to nakazuje, da telo ne zmore dobro absorbirati hrane.

Nepojasnjena izguba teže

Tudi to morda opozarja na resno bolezen. Nepojasnjeno hujšanje je lahko simptom raka prebavil, ki se je razširil na jetra, vpliva na tek ter onemogoča izločanje strupenih snovi iz telesa.

Ozadje nepojasnjene izgube teže je treba raziskati. FOTO: Daisy-daisy/gettyimages

Simptomi raka, ki jih najpogosteje spregledajo ženske:

Rdeče, boleče, zatečene dojke.

Spremembe na prsnih bradavicah.

Zatekanje in nenormalna telesna teža (morda posledice raka jajčnikov).

Izguba teka in hitra sitost.

Neobičajno močne menstruacije in krvavenje med njimi (morda kažejo na raka maternice).

Preventiva je ključnega pomena. FOTO: Atnoydur/Gettyimages

Simptomi, ki jih najpogosteje ignorirajo moški: