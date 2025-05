Žensko telo med nosečnostjo: spremenita se vonj in okus

Niso vse spremembe, ki se zgodijo v nosečnosti, prijetne, nekatere imajo za žensko pozneje tudi ne preveč navdušujoče posledice. Toda narava je uredila, da je v prvi vrsti poskrbljeno za novo življenje, ki se razvija v materinem telesu, prilagoditve pa so osupljive in se včasih zdijo skorajda čudežne.

V nosečnosti maternica raste, kar nekatere ženske občutijo kot bolečine v spodnjem delu trebuha, na svoji spletni strani bodočim mamicam pojasnjujejo v Bolnišnici Postojna. Izcedka ni več, v dojkah se pod vplivom hormonov množijo mlečni vodi in žleze, zato postaneta večji. Poveča se tudi volumen krvi, kar je zaščita pred morebitno izgubo krvi ob porodu, navajajo strokovnjaki iz Postojne.

V nosečnosti je vse posvečeno rasti in razvoju novega bitjeca. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Poveča se zmožnost strjevanja krvi, kar preprečuje krvavitve po porodu, hkrati pa lahko pospeši nastajanje krvnih strdkov. Povečana prekrvavljenost določenih delov telesa (rodil, sluznic in kože) lahko denimo vodi v krvavitve iz dlesni in nosu ter smrčanje med spanjem. Pride do zastajanja krvi v venah, kar se kaže kot krčne žile, hemoroidi in zatekanje nog. »V nosečnosti lahko pride do t. i. sindroma vene cave: pri legi na hrbtu povečana maternica pritiska na večjo veno, ki vrača kri v srce, kar privede do slabosti, lahko celo izgubo zavesti. Za preprečevanje tega se svetuje, da nosečnica leži predvsem na levem boku,« navajajo v Bolnišnici Postojna.

Med spremembami, ki jih doživlja nosečnica, so tudi počasnejše praznjenje želodca (to lahko povzroči zgago), pogostejši odhodi na vodo in povečano tveganje za okužbe sečil ter večanje maternice, zaradi katere ob koncu nosečnosti veliko žensk nekoliko oteženo diha. Hormonske spremembe lahko povzročijo močnejšo pigmentacijo kože na določenih predelih, denimo na licih in bradavicah dojk. Nosečnice pogosto muči zaprtje, med nosečnostjo se pri mnogih pojavijo hemoroidi.

Strije so bolj lepotna kot zdravstvena posledica. FOTO: Jomkwan/Getty Images

»Pri zaprtju pomaga uživanje zadostnih količin tekočine (od 2,5 do 3 l/ dan, najprimernejša je pitna voda) ter prehrana, bogata z vlakninami, sadjem, zelenjavo, stročnicami, polnovredno moko in raznimi kašami in neoluščenim rižem,« navajajo v Bolnišnici Postojna. Lepotna posledica, ki mnoge ženske jezi, so strije, proti nastanku katerih pa, pravijo, ni učinkovitega sredstva.

Prilagoditve so osupljive in se včasih zdijo skorajda čudežne.

Koktajl hormonov

Prilagoditve telesa se začnejo takoj po oploditvi, navajajo Irena Krotec, zdravnica specialistka javnega zdravja, Barbara Mihevc Ponikvar, zdravnica specialistka javnega zdravja, in Maja Broder, diplomirana babica, na spletni strani zdaj.net. Razlog so hormonske spremembe. Rast progesterona, hormona, ki velja za zaščitnika nosečnosti, sprosti mišično tkivo maternice, zmanjša pa tudi gibljivost drugih gladkih mišic v telesu. Med drugim je krivec za počasnejše delovanje želodca in povečan tek. Avtorice navajajo tudi spremembe v živčnem sistemu, spremembe čutil in duševnosti. »Najpogostejše težave, povezane z obolenji živčevja v nosečnosti, ki so še fiziološke, so bolečine v vratu, v ramenih, v predelu sramne kosti in križnice, šibkost okončin, mravljinčenje rok in nog, pritisk pod rebri,« naštevajo.

V zadnji tretjini nosečnosti se lahko pojavijo omrtvelost obraza in sindrom karpalnega kanala v zapestju pa tudi glavobol in migrena. Spremenita se lahko okus in vonj. Tudi pri zdravih nosečnicah se zgodijo blage spremembe v duševnosti, kot so nestabilno počutje, večja občutljivost, mešani občutki in povečana utrujenost, opozarjajo avtorice.