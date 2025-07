Stran s cvrtjem! Želodec ima rad sredozemsko prehrano

Gastroezofagealna refluksna bolezen (gerb) je najpogostejša gastrointestinalna bolezen, ki doleti do 30 odstotkov ljudi v razvitem svetu. Gre za čezmerno zatekanje kisle želodčne vsebine iz želodca v požiralnik, najpogosteje pa se kaže z zgago, pekočim in bolečim občutkom v žlički ali za prsnico, in regurgitacijo, nehotenim vračanjem želodčne vsebine v grlo ali usta, pojavijo se lahko tudi bruhanje, pekoč jezik in razjede v ustih.

Težave se lahko pojavljajo skozi ves dan, nezdravljena bolezen pa lahko vodi v zaplete, med najhujše spadajo vnetje požiralnika in spremembe na požiralniku ter celo rakave spremembe. Gerb lahko prizadene tudi druge organe, kot so nos, ušesa, grlo, pljuča. Poglavitni dejavniki tveganja so različne bolezni, hiatalna kila, uživanje nekaterih zdravil, mehanske poškodbe spodnje mišice zapiralke požiralnika, vpliv hormonov med nosečnostjo in pa nezdrav življenjski slog z obilico stresa, čezmerno telesno težo in škodljivimi navadami, kot sta kajenje in uživanje alkohola.

Pekoč in boleč občutek za prsnico je zelo pogost simptom. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Skoraj tretjina ljudi trpi za gerbom.

Stran s cvrtjem

Pri lajšanju simptomov gerba pa lahko občutno pomaga jedilnik. Strokovnjaki tako odsvetujejo mastna živila, tudi polnomastne mlečne izdelke, ki upočasnijo prebavo in se dolgo zadržujejo v želodcu, zaradi česar ta izloča več kisline in draži prebavila. Izredno škodljiva je ocvrta hrana, neprijazne so tudi zelenjavne omake in vložena zelenjava. Izogibati se velja čokoladi, saj vsebuje kakav in kofein, ki povečujeta izpostavljenost sluznice požiralnika kislini in tako krepita občutek zgage. Tudi kava je torej nezaželena, simptome gerba pa lahko občutno poslabšajo še alkoholne pijače ter sladke in gazirane pijače. Požiralnik draži začinjena hrana, neugodna je tudi čebula, predvsem surova, omejiti velja celo uživanje citrusov in pa, morda presenetljivo, poprove mete, ki slabi delovanje mišične zaklopke.

Poprova meta je presenetljivo odsvetovana. FOTO: Kwanchaichaiudom/Getty Images

Zelo priporočljiva je sredozemska prehrana, bogata z vlakninami in zdravimi maščobami, pri tem velja skrbeti za zdravo telesno težo, debelost namreč povečuje možnosti za refluks oziroma že slabša obstoječe simptome. Telesna vadba blaži nadležne znake, počitek pa jih krepi, sploh če se zleknemo takoj po obroku. Zaradi oslabelih mišic na dnu požiralnika se namreč kislina lahko vrne v požiralnik in vse do ustne votline, strokovnjaki tako priporočajo zadnji obrok najmanj tri ure pred spanjem.