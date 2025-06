Zeliščarica Vita Matjac: »Travnik in gozd ponujata hrano na vsakem koraku.«

Prvi junijski vikend bo potekal 3. Festival nabiralništva. Kako bi opogumili k obisku nekoga, ki ga to zanima, a okleva, saj ne ve, kaj ga čaka? Zagotovo bi posameznika, ki ga to področje zanima, spodbudila k udeležbi, da doživi nekaj novega, drugačnega in pobliže spozna naravo, ki nas obdaja tukaj in zdaj, predvsem pa, da se seznani z užitnimi divje rastočimi rastlinami. Te rastejo prosto, brez človekovega vpliva in so s prehranskega vidika mnogo bolj kakovostne in vsebujejo neprimerljivo več vitaminov in mineralov od vse gojene zelenjave. V sklopu festivala prvi dan, 7. junija, na različ...