Zelena: tako zdravi so listi, stebla in gomolj (in kdo bi se ji moral izogibati)

Zeleno lahko uživamo na različne načine, saj so užitni tako njeni listi in steblo kot tudi podzemni gomolj. Vendar pa marsikdo ne ve, da gre pri tem za tri različne oblike zelene. Rastlina je torej enaka – Apium graveolens, in spada v družino kobulnic (kot korenje, peteršilj in pastinak), oblike pa so tri: gomoljna zelena, stebelna ali belušna zelena (ki jo lahko zakrito vzgojimo bele barve) in listnata zelena.

Vse tri oblike zelene so bogate z vitamini, minerali in drugimi hranilnimi snovmi, a se med seboj nekoliko razlikujejo po učinkih. Poglejmo si jih podrobneje.

Stebelna zelena

Ko pomislimo na zeleno za hujšanje, je to običajno stebelna zelena, ki vsebuje zgolj 10 kalorij na steblo. Tako mala kalorična vrednost je izredno dobrodošla, ko želimo zmanjšati količino kalorij, ki jih zaužijemo dnevno, zato ljudje na dietah stebla zelene pogosto grizljajo namesto nezdravih prigrizkov.

Stebla zelene vsebujejo tudi veliko vitaminov C, A, K in B9 (folat) ter kalij, magnezij, železo in natrij. Poleg vitamin C, ki je močan antioksidant in krepi imunski sistem ter deluje protivnetno, so stebla bogata še z drugimi antioksidanti, denimo betakarotenom in flavonoidi, ki zavirajo vnetja v telesu, ki lahko vodijo v nastanek kroničnih bolezni.

Uživanje stebelne zelene, ki je v 95 odstotkih sestavljena iz vode, ni dobro zgolj za hujšanje, ampak ta zelenjava tudi hidrira telo, ker ima izredno nizek glikemični indeks, pa je primerna hrana za diabetike, saj po zaužitju ne povzroči ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.