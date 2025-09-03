Zdravniki svarijo: ta navada otrokom lahko povzroči nepopravljivo škodo na srcu in možganih

Zdravniki opozarjajo na visoko stopnjo vejpanja med otroki po svetu, prepričani so, da elektronske cigarete povzročajo nepopravljivo škodo njihovemu zdravju.

Profesorica Maja-Lisa Løchen, kardiologinja z univerzitetne bolnišnice na Norveškem, je na kongresu Evropskega združenja kardiologov v Madridu izrazila skrb: »Vejpanje bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo možganom in srcu otrok. Seveda moramo počakati na dolgoročne podatke, a me skrbi.« Pravi, da bi vejpanje lahko postalo nova epidemija, obremenjuje srčno-žilni sistem otrok. Njihov srčni utrip se zviša in krvne žile se zožijo, kar lahko sčasoma otrdi arterije v srcu. Ponavljajoče se vejpanje lahko povzroči visok krvni tlak, to pa poveča tveganje za razvoj nepravilnega srčnega ritma, kapi in celo infarkta.

Kemikalije lahko poškodujejo žile, povzročijo vnetja in prispevajo k tveganju za srčno-žilne bolezni.

Raziskave kažejo, da lahko tekočine v elektronskih cigaretah pri segrevanju sproščajo rakotvorne snovi, kot sta formaldehid in acetaldehid. Te in druge kemikalije lahko poškodujejo žile, povzročijo vnetja in prispevajo k tveganju za srčno-žilne bolezni. »Pri otrocih obstaja dodatno tveganje za vejpanje, nikotin in drugi elementi v elektronskih cigaretah imajo škodljiv vpliv na razvoj možganov, ne le pri zarodku, tudi v otroštvu in v dvajsetih letih,« je dejala in še, da lahko postanejo odvisni od nikotina, to pa lahko postane pot do kajenja.

Løchenova podpira globalno prepoved prodaje e-cigaret. »Obstajajo že 15, 20 let, imamo podatke, vemo, da niso neškodljivi. Mislim, da bi morala biti glede na to, kar zdaj vemo o škodljivih učinkih e-cigaret, njihova prodaja po vsem svetu prepovedana,« je dejala.