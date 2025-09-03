PREPREČITE JO, PREDEN NASTANE ŠKODA

Zdravniki svarijo: ta navada otrokom lahko povzroči nepopravljivo škodo na srcu in možganih

Kardiologi svarijo pred morda nepopravljivo škodo vejpanja na zdravje otrok in mladostnikov.
Fotografija: Kardiologi podpirajo prepoved prodaje e-cigaret. FOTO: Yana Tikhonova/Getty Images
Kardiologi podpirajo prepoved prodaje e-cigaret. FOTO: Yana Tikhonova/Getty Images

N. Z.
03.09.2025 ob 19:10
N. Z.
03.09.2025 ob 19:10

Zdravniki opozarjajo na visoko stopnjo vejpanja med otroki po svetu, prepričani so, da elektronske cigarete povzročajo nepopravljivo škodo njihovemu zdravju.

Profesorica Maja-Lisa Løchen, kardiologinja z univerzitetne bolnišnice na Norveškem, je na kongresu Evropskega združenja kardiologov v Madridu izrazila skrb: »Vejpanje bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo možganom in srcu otrok. Seveda moramo počakati na dolgoročne podatke, a me skrbi.« Pravi, da bi vejpanje lahko postalo nova epidemija, obremenjuje srčno-žilni sistem otrok. Njihov srčni utrip se zviša in krvne žile se zožijo, kar lahko sčasoma otrdi arterije v srcu. Ponavljajoče se vejpanje lahko povzroči visok krvni tlak, to pa poveča tveganje za razvoj nepravilnega srčnega ritma, kapi in celo infarkta.

Kemikalije lahko poškodujejo žile, povzročijo vnetja in prispevajo k tveganju za srčno-žilne bolezni.

Raziskave kažejo, da lahko tekočine v elektronskih cigaretah pri segrevanju sproščajo rakotvorne snovi, kot sta formaldehid in acetaldehid. Te in druge kemikalije lahko poškodujejo žile, povzročijo vnetja in prispevajo k tveganju za srčno-žilne bolezni. »Pri otrocih obstaja dodatno tveganje za vejpanje, nikotin in drugi elementi v elektronskih cigaretah imajo škodljiv vpliv na razvoj možganov, ne le pri zarodku, tudi v otroštvu in v dvajsetih letih,« je dejala in še, da lahko postanejo odvisni od nikotina, to pa lahko postane pot do kajenja.

Løchenova podpira globalno prepoved prodaje e-cigaret. »Obstajajo že 15, 20 let, imamo podatke, vemo, da niso neškodljivi. Mislim, da bi morala biti glede na to, kar zdaj vemo o škodljivih učinkih e-cigaret, njihova prodaja po vsem svetu prepovedana,« je dejala.

Več iz te teme:

zdravje srce elektronske cigarete kajenje vejpanje raziskava e-cigarete otroci rak otrok možgani

