Zdravniki opozarjajo! Ne ignorirajte teh simptomov smrtonosnega raka

Rak požiralnika je resna bolezen, ki prizadene cev, ki povezuje usta z želodcem. Po podatkih iz leta 2020 je bilo globalno zabeleženih približno 604.000 novih primerov in 544.000 smrtnih primerov, povezanih s tem rakom. Žal je stopnja preživetja pri tem raku le 20 odstotkov in nekoliko večja, če se raka odkrije že zgodaj, opozarjajo zdravniki.

Rak požiralnika naj bi bil v Sloveniji razmeroma redek v primerjavi z drugimi vrstami raka, vendar je dobro, da znamo prepoznati nekatere simptome.

Na današnji svetovni dan boja proti raku strokovnjaki med drugim poudarjajo pomembnost prepoznavanja naslednjih simptomov pri raku požiralnika:

Težave pri požiranju

Profesor na Univerzi Oxford in konzultant kirurg za požiralnik in želodec, dr. Sheraz Markar, pravi: »Glavni dejavnik tveganja je vztrajni refluks kisline ali zgaga. Pri ljudeh z dolgotrajno gastroezofagealno refluksno boleznijo se lahko razvije Barrettov požiralnik, ki je predrakava sprememba sluznice požiralnika in je poškodovana zaradi želodčne kisline,« je dejal za Daily Express.

Drugi možni simptomi vključujejo:

• motnje požiranja hrane, sprva trše, nato tudi tekoče

• boleče požiranje hrane

• hujšanje

• kašelj, ki ne mine,

• spremenjen glas,

• povečane področne bezgavke

• občutek utrujenosti ali pomanjkanje energije,

• črno blato ali izkašljevanje krvi (čeprav so ti simptomi redkejši). Čeprav ti simptomi niso nujno znak raka, je priporočljivo, da se pogovorite z zdravnikom, če trajajo dlje ali se poslabšajo.

• slabost

• zgaga ali refluks kisline

• izguba apetita ali nepojasnjena izguba teže

• bolečina v grlu ali sredini prsnega koša, zlasti pri požiranju.

»Eden od pogostih simptomov raka požiralnika je vztrajna zgaga. Če imate zgago vsak dan ali stalno jemljete zdravila brez recepta za lajšanje zgage, bi morali obiskati svojega zdravnika, da pridobite diagnozo osnovnih vzrokov,« poudarja predsednica organizacije Action Against Heartburn, Jill Clark, za Daily Express.