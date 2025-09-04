ZDRAVA HRANA

Zdravnik svetuje: 12 živil, ki bi jih za zdravje in dolgo življenje morali jesti vsak dan

Gre za seznam živil, ki bi jih morali vključiti v svoj vsakdan ali vsaj čim pogosteje jesti.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

M. Fl.
04.09.2025 ob 15:00
M. Fl.
04.09.2025 ob 15:00

Dnevna dvanajsterica (ang. Daily Dozen) zdravnika Michaela Gregerja je koncept, ki temelji na dolgoletnih raziskavah o zdravi prehrani. Prvič je bil predstavljen v njegovi knjigi z naslovom Kako ne umreti (How Not to Die), objavljeni leta 2015.

Gre za seznam živil in dejavnosti, ki bi jih morali za zdravo življenje vključiti v svoj vsakdan. Seznam služi kot navdih za pripravo vsakodnevnih obrokov.

To ni dieta ali natančen načrt prehranjevanja, a z upoštevanjem priporočil se stopijo tudi odvečni kilogrami.

Dnevna dvanajsterica vključuje rastlinska živila, kot so sadje, zelenjava, polnovredna žita, oreščki, semena in podobno, ki jih je mogoče prilagoditi lastnim potrebam in okusom.

Količine živil se lahko prilagajajo dnevnim energijskim potrebam.

Dnevna dvanajsterica dr. Gregerja

Stročnice (fižol, čičerika, leča, grah, edamame, soja).

FOTO: Oksana Kiian/Gettyimages
FOTO: Oksana Kiian/Gettyimages

Jagodičevje (jagode, maline, robide, borovnice, češnje, brusnice, goji jagode).

Ostalo sadje (jabolka, hruške, banane, mandarine, datlji, breskve, fige, kivi, pomaranče, slive, granatno jabolko, avokado).

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kapusnice (brokoli, cvetača, zelje, brstični ohrovt, ohrovt, kitajsko zelje).

Zelenolistna zelenjava (špinača, blitva, rukola, listnati ohrovt).

Ostala zelenjava (artičoke, šparglji, rdeča pesa, paprika, korenje, koruza, gobe, čebula, česen, buče, sladki krompir, paradižnik, bučke, kumare).

FOTO: Yana Tatevosian/Gettyimages
FOTO: Yana Tatevosian/Gettyimages

Lanena semena

Oreščki in druga semena (mandlji, orehi, lešniki, pistacije, chia semena, konopljina semena, bučna semena, sončnična semena, sezamova semena).

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zelišča in suhe začimbe (bazilika, lovor, kardamom, čili v prahu, cimet, klinčki, koriander, kumina, curry, koper, ingver, limonska trava, majaron, muškatni orešček, origano, dimljena paprika, peteršilj, poper, rožmarin, žajbelj, timijan, kurkuma, vanilja).

Polnovredna žita (ječmen, ajda, proso, oves, rž, rjavi riž, polnozrnate testenine, kvinoja, pokovka).

Pijače (navadna voda, zeleni čaj).

FOTO: Marina Bogachyova/Gettyimages
FOTO: Marina Bogachyova/Gettyimages

»Ne pozabite pa tudi na redno telesno aktivnost,« njegova priporočila povzema Zadovoljna. hr.

Preberite še:

 

Oznake potrošnika pogosto zavedejo
Strokovnjaki svetujejo, da preverimo hranilne vrednosti živil, ki jih uživamo. Izbirajmo izdelke z manj sladkorja, manj nasičenih maščob in več vlaknin.

 

Čisto naravna poživila za več energije čez dan
Naravni doping! Tako športni rekreativci imenujejo tako hrano.

Miroslav Cvjetičanin

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zdravje zdrava prehrana živila zelenjava semena hujšanje

Priporočamo

Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)
Modni svet žaluje, umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani
48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)
Modni svet žaluje, umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani
48-letnik padel z mostu pri Martuljških slapovih, umrl na kraju
Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča

Izbrano za vas

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.