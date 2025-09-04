Zdravnik svetuje: 12 živil, ki bi jih za zdravje in dolgo življenje morali jesti vsak dan

Dnevna dvanajsterica (ang. Daily Dozen) zdravnika Michaela Gregerja je koncept, ki temelji na dolgoletnih raziskavah o zdravi prehrani. Prvič je bil predstavljen v njegovi knjigi z naslovom Kako ne umreti (How Not to Die), objavljeni leta 2015.

Gre za seznam živil in dejavnosti, ki bi jih morali za zdravo življenje vključiti v svoj vsakdan. Seznam služi kot navdih za pripravo vsakodnevnih obrokov.

To ni dieta ali natančen načrt prehranjevanja, a z upoštevanjem priporočil se stopijo tudi odvečni kilogrami.

Dnevna dvanajsterica vključuje rastlinska živila, kot so sadje, zelenjava, polnovredna žita, oreščki, semena in podobno, ki jih je mogoče prilagoditi lastnim potrebam in okusom.

Količine živil se lahko prilagajajo dnevnim energijskim potrebam.

Dnevna dvanajsterica dr. Gregerja

Stročnice (fižol, čičerika, leča, grah, edamame, soja).

FOTO: Oksana Kiian/Gettyimages

Jagodičevje (jagode, maline, robide, borovnice, češnje, brusnice, goji jagode).

Ostalo sadje (jabolka, hruške, banane, mandarine, datlji, breskve, fige, kivi, pomaranče, slive, granatno jabolko, avokado).

FOTO: Gettyimages

Kapusnice (brokoli, cvetača, zelje, brstični ohrovt, ohrovt, kitajsko zelje).

Zelenolistna zelenjava (špinača, blitva, rukola, listnati ohrovt).

Ostala zelenjava (artičoke, šparglji, rdeča pesa, paprika, korenje, koruza, gobe, čebula, česen, buče, sladki krompir, paradižnik, bučke, kumare).

FOTO: Yana Tatevosian/Gettyimages

Lanena semena

Oreščki in druga semena (mandlji, orehi, lešniki, pistacije, chia semena, konopljina semena, bučna semena, sončnična semena, sezamova semena).

FOTO: Gettyimages

Zelišča in suhe začimbe (bazilika, lovor, kardamom, čili v prahu, cimet, klinčki, koriander, kumina, curry, koper, ingver, limonska trava, majaron, muškatni orešček, origano, dimljena paprika, peteršilj, poper, rožmarin, žajbelj, timijan, kurkuma, vanilja).

Polnovredna žita (ječmen, ajda, proso, oves, rž, rjavi riž, polnozrnate testenine, kvinoja, pokovka).

Pijače (navadna voda, zeleni čaj).

FOTO: Marina Bogachyova/Gettyimages

»Ne pozabite pa tudi na redno telesno aktivnost,« njegova priporočila povzema Zadovoljna. hr.