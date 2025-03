Zdravje se začne v ustih

Ustna votlina je izpostavljena različnim bakterijam, ki lahko, če niso ustrezno nadzorovane, povzročijo bolezni po vsem telesu. Bakterije v ustih lahko vstopijo v krvni obtok in povzročijo okužbe v različnih organih, to pa lahko vodi do resnih zdravstvenih težav.

Bakterije lahko vstopijo v krvni obtok in povzročijo okužbe.

Dobra ustna higiena je ključnega pomena, saj redno ščetkanje in nitkanje pomagata odstraniti bakterije in preprečiti nastanek zobnih oblog, ki lahko vodijo do zobne gnilobe in bolezni dlesni. Določena zdravila, kot so dekongestivi, antihistaminiki, protibolečinska zdravila in antidepresivi, lahko zmanjšajo pretok sline, kar povečuje tveganje za ustne bolezni. Slina namreč pomaga spirati ostanke hrane in nevtralizirati kisline, ki jih proizvajajo bakterije, s čimer preprečuje širjenje okužb.

Ustno zdravje je tesno povezano z resnimi boleznimi, kot so endokarditis, bolezni srca in ožilja, zapleti v nosečnosti ter pljučnica. Endokarditis, okužba notranje obloge srčnih komor ali zaklopk, se lahko razvije, ko bakterije iz ust vstopijo v krvni obtok in okužijo srčne strukture. Čeprav je redka, je ta okužba lahko smrtno nevarna.

Redni obiski zobozdravnika so nujni. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Prav tako so raziskave pokazale, da lahko vnetje in okužbe, ki jih povzročajo bakterije v ustih, prispevajo k razvoju srčno-žilnih bolezni, kot so bolezni srca, zamašene arterije in možganska kap. Parodontalna bolezen je povezana tudi s prezgodnjim porodom in nizko porodno težo.

Zdravstvena stanja, kot so diabetes, HIV/aids, rak in alzheimerjeva bolezen, močno vplivajo na ustno zdravje. Diabetes zmanjšuje telesno sposobnost za boj proti okužbam, kar povečuje tveganje za bolezni dlesni. Ljudje s sladkorno boleznijo imajo pogosto težave pri nadzoru ravni krvnega sladkorja, kar še dodatno poslabša stanje dlesni.

Zdravi zobje za lep nasmeh FOTO: Deagreez/Getty Images

HIV in aids oslabita imunski sistem, kar vodi do pogostih in bolečih ustnih težav. Rak in zdravljenja z obsevanjem ali kemoterapijo lahko povzročijo suha usta, vnetje dlesni in druge težave. Alzheimerjeva bolezen pogosto spremlja poslabšanje ustnega zdravja zaradi zmanjšane sposobnosti za vzdrževanje ustne higiene.