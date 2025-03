Zdravje se začne v črevesju

Hipokrat je trdil, da se vse bolezni začnejo v črevesju. Danes je znanstveno potrjeno, da ima črevesje ključno vlogo pri razvoju mnogih kroničnih bolezni. Sodobna znanstvena dognanja kažejo, da so številne kronične presnovne bolezni povezane s stanjem našega črevesja, predvsem z njegovo mikrobioto. Črevesna flora, ki jo sestavljajo trilijoni bakterij, igra pomembno vlogo pri obrambi pred okužbami in boleznimi. Te bakterije, znane kot črevesna mikrobiota, so ključne za oblikovanje imunskega sistema, metabolizem. Od 70 do 80 odstotkov imunskih celic je v črevesju. Poleg prehrane na mikrobioto v...