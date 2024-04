Zdravilni učinki mlade čebule - tudi dela, ki ga večina zavrže

V mladi čebuli je ogromno vitaminov, mineralov ter drugih zdravju, počutju in lepoti koristnih snovi, zato bi morali njeno prihajajočo sezono kar najbolje izkoristiti.

Znano je, da vsebuje protibakterijske učinkovine, da ščiti pred vnetji, pomaga pri prebolevanju prehlada in je odlična za izboljšanje prebave.

Njenega zelenega dela, ki pri večini sicer roma med odpadke, ne bi smeli zavreči, saj so v tudi njem mnoge zdravju prijazne sestavine.

Pet razlogov, zakaj vsak dan jesti mlado čebulo, niza portal 24sata.hr.

Varuje zdravje srca

Zaradi bogastva antioksidantov, ki ščitijo telesne celice pred delovanjem prostih radikalov, varuje zdravje vseh telesnih organov, tudi srca.

Poleg tega so v njej snovi, ki uravnavajo krvni tlak in nižajo tveganje za krvne strdke.

Dobra je za vid

Zaradi protivnetnih učinkovin čebula niža tveganje za bolezni mrežnice.

Med drugim vsebuje vitamin A, eno od ključnih snovi za dober vid.

Pri osebah, ki jim primanjkuje vitamina A, je višje tveganje za nočno slepoto in druge težave z vidom. Eno steblo mlade čebule telesu zagotovi tri odstotke dnevno priporočene količine vitamina A.

Zdravju prijazen je tudi njen zeleni del. FOTO: Photovs/Gettyimages

Krepi kosti

V mladi čebuli prisotna vitamina C in K sta med drugim zaveznika močnih kosti. Samo eno steblo mlade čebule vsebuje 20 odstotkov dnevno priporočene količine vitamina K in dva odstotka dnevno priporočene količine vitamina C.

Pomanjkanje obeh vitaminov viša tveganje za osteoporozo in zlome. Ob tem je vitamin K nepogrešljiv za pravilno strjevanje krvi in vitamin C za močno odpornost.

Niža holesterol

Tudi s tem pozitivno vpliva na zdravje srca. Zlasti je za ta učinek zaslužen njen zeleni del.

Poleg zniževanje holesterola zelena čebula uravnava še količino sladkorja v krvi.

Ohranja napeto kožo

Snovi iz zelene čebule spodbujajo nastajanje kolegena v telesu ter s tem skrbijo za zdrava vezivna tkiva in za lepo ter mladostno kožo.

Kolagen je namreč zaslužen za upočasnjeno nastajanje gub na obrazu in je s tem namenom pogosto dodan kremam ali različnim prehranskim dodatkom.

Še opozorilo

Čeprav je mlada čebula načeloma zdrava, naj jo osebe, z občutljivim želodcem ali gastritisom uživajo zmerno, tisti, ki jim povzroča prebavne težave, pa naj se ji raje izognejo.