Zdravilni učinki in najboljši načini shranjevanja gob

Vsi, ki gobe poznajo in uživajo v takšnih ali drugačnih jedeh, dobro vedo, da so okusne. A ne samo da razvajajo brbončice, gobe imajo tudi pozitivne učinke na zdravje.

Koristi

V njih sta zastopana antioksidanta, ergotionein in glutation. Glede na raziskavo, leta 2017 opravljeno na univerzi Penn, sta, kadar delujeta skupaj, izjemna zaščitnika pred psihološkim stresom, ki pušča posledice tudi na koži, torej povzroča gube.

Dolgotrajna španska raz­iskava, o kateri so poročali leta 2021, je dokazala, da s polifenoli bogata hrana, h kateri spadajo jagodičevje, kava, kakav, rdeče grozdje in gobe, pri odrasli populaciji preprečuje propadanje kognitivnih možganskih funkcij.

Pri tem imata pomembno vlogo že omenjena antioksidanta ergotionein in glutation, ki varujeta pred parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo. Obenem blažita učinke psihičnega in fizičnega stresa, s tem delujeta tudi proti depresiji, v gobah prisotni kalij pa pomaga lajšati tesnobnost.

FOTO: Lilya Olhova/Gettyimages

Za srce in kosti

Dobro je vedeti, da se največ hranilnih snovi v gobah ohrani s kuhanjem na pari ali peko na žaru. Gobe imajo zaradi glutamata, aromatične snovi, ki jo vsebujejo, značilen okus. Ker so same po sebi okusne, je dodajanje soli skoraj odveč, z natrijem so skromne, zato ne vplivajo slabo na krvni tlak in zdravje srca.

Prav tako so lahko odlična zamenjava za rdeče meso, s tem je manjša možnost za visok holesterol, omeniti pa je treba še, da vsebujejo kalij, ki ugodno vpliva na krvni tlak, uravnava telesne tekočine in izničuje negativne učinke natrija. Tudi s tem varujejo zdravje srca.

Gobe, ki rastejo na prostem, so odličen vir vitamina D. Vanj se namreč pod vplivom sonca pretvori ergosterol, snov, ki se nahaja v njih. Vitamin D se ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje, med drugim je nepogrešljiv za močne in zdrave kosti.

Ob tem vsebujejo še številne protivnetne snovi in tako izboljšujejo odpornost. Raz­is­kave so tudi pokazale, da nekatere snovi v njih spodbujajo celice v imunskem sistemu ter s tem povečajo njegove sposobnosti zaščite pred patogenimi mikrobi, zaradi česar smo manj dovzetni za okužbe in bolezni.

FOTO: Shutterstock

Tako bodo v hladilniku zdržale teden dni

Seveda ne glede na to, kako zdrave so gobe, z njimi ne gre pretiravati. Odlična ideja je, da jih shranimo in si z njimi popestrimo prehrano v hladnejših mesecih.

Kaj je dobro vedeti o tem?

Papirnato vrečko, v kateri kupimo kruh, prerežemo na dve polovici. Na eno položimo cele, neoprane gobe in jih pokrijemo z drugo polovico. Nato jih postavimo na polico v hladilniku. Papir bo vpijal odvečno vlago in gobe zato ne bodo postale mehke, plesnive ter neprivlačne na pogled.

Nikoli jih ne zapremo v predal za shranjevanje sadja in zelenjave. Okolje v njem je zanje prevlažno in hitro bi se pokvarile. Ne shranjujemo jih v bližini živil, ki oddajajo močne vonje, saj jih gobe vpijajo in se jim spremeni okus.

Gobe v hladilniku zdržijo približno teden dni. Če bi jih radi shranili za daljši čas, jih moramo zamrzniti ali posušiti.

Zamrzovanje

Če nameravamo gobe zamrz­niti, to storimo čim prej. Sveže nabrane očistimo in narežemo na rezine. Preden jih položimo v zamrzovalnik, jih je dobro blanširati: v slanem kropu jih kuhamo približno dve minuti, jih nato odcedimo, splaknemo pod mrzlo vodo in počakamo, da se povsem ohladijo.

Toplotno obdelane pospravimo v plastične vrečke ali posodice, te pa v zamrzovalnik. Z blanširanjem se ustavijo encimske reakcije, kar pomeni, da bodo gobe, ko jih bomo uporabili, kakovostnejše in okusnejše, kot če bi zamrznili surove.

Tako shranjene lahko uporabljamo do devet mesecev.

Zamrzovanje surovih gob

Če bi kljub vsemu raje zamrz­nili surove, jih naprej očistimo in narežemo na rezine. Te eno ob drugo položimo na pladnje ali plitve krožnike in jih za dve uri pustimo v zamrzovalniku. Ko rezine zmrznejo, jih pospravimo v posodice ali vrečke in vrnemo v zamrzovalno skrinjo.

Dodajamo jih lahko picam, juham in omakam, porabimo jih v šestih do osmih mesecih.

Najboljša je kombinacija različnih posušenih gob, uporabna je dve do tri leta. FOTO: Pixel-shot/shutterstock

Sušenje

Če v zamrzovalniku nimamo dovolj prostora, je sušenje idea­len način shranjevanja gob. Ko jih očistimo in narežemo, jih položimo na pladnje. Rezine pri nižji temperaturi sušimo v pečici, v posebnem sušilniku, lahko tudi na soncu in zraku. Med sušenjem jih večkrat obrnemo. Gobe so suhe, ko jih zlahka prelomimo.

Posušene lahko pustimo cele ali jih zmeljemo na manjše koščke. Pospravimo jih v nepredušno zaprto posodo oziroma plastično vrečko. Pred uporabo jih 20 minut namakamo v topli vodi ter jih proti koncu kuhanja dodamo juham, mesnim jedem in omakam.