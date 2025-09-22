Zdravi v jesen z nekaj ukrepi

Jesen prinaša številne zdravstvene izzive, ki jih povzročajo različni virusi in bakterije. Med najpogostejšimi boleznimi so gripa, prehlad, covid-19 in RSV. Da bolj zbolevamo, so krive sprememba vremena in nizke temperature, zaradi katerih več časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je večja možnost prenosa okužb.

Poleg tega začetek šolskega leta pomeni več stikov med otroki, to pa prispeva k širjenju bolezni. Če se počutimo slabo, ostanimo doma, s čimer preprečimo širjenje okužb na druge.

Kaj torej storiti, da ne bomo zboleli? Ena najosnovnejših in najučinkovitejših navad, ki nam bodo pomagale, da ostanemo zdravi, je redno umivanje rok. Ta preprosti ukrep lahko močno zmanjša tveganje za okužbo z mikrobi. Priporočljivo je, da si roke umivamo s toplo vodo in milom vsaj 20 sekund, pri čemer ne smemo pozabiti na predele med prsti in pod nohti. Vse premalo se zavedamo, da je za naše zdravje izjemno pomembno tudi, da dobro spimo.

Naše telo med spanjem opravlja pomembne procese obnove in krepi imunski sistem. Strokovnjaki priporočajo, da odrasli spimo od sedem do devet ur na noč. Vzpostavimo redni spalni ritem, ki vključuje enak čas odhoda v posteljo in prebujanja vsak dan.

Ni naključje, da nam tople juhe v hladnem delu leta tako prijajo. FOTO: Omgimages/Getty Images

Stresu je dandanes težko popolnoma uiti, vendar je nujno, da ga uravnotežimo z dovolj sprostitve. Meditacija, dihalne vaje in ukvarjanje s hobiji, kot so branje, vrtnarjenje ali ustvarjanje, lahko pomagajo pri zmanjševanju stresa in izboljšanju splošnega počutja.

Čeprav nam v hladnejših dneh pitje tekočine ne prija tako kot poleti, ne pozabimo na hidracijo, saj je ta ključna za optimalno delovanje telesa. Poleg vode pijemo tople napitke, kot so zeliščni čaji, ki nas tudi pogrejejo.

Zdravo črevesje je sinonim za dobro splošno zdravje.

Okrepimo odpornost

Vitamin C tradicionalno velja za spodbujevalca krepitve imunosti, dobro je dodajati tudi vitamin D. Edini prehranski dodatek, ki znanstveno dokazano okrepi imunski sistem, je ameriški slamnik; lahko ga uživamo v obliki čaja ali prehranskih dodatkov.

Pomembna je tudi kakovost spanja. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Imunskemu sistemu lahko ponudimo potrebno podporo z vključitvijo živil, bogatih z antioksidanti, kot je temno listnata zelenjava. Oreški so bogati z vitaminom E, cinkom in selenom, ki podpirajo delovanje imunskega sistema. Živila, ki ogrejejo telo, zagotavljajo esencialna hranila. Zlasti kostne juhe so bogate z aminokislinami, kot sta glicin in prolin, ki podpirajo zdravje črevesja in imunost. Enolončnica s korenjem, repo in krompirjem zagotavlja bistvene vitamine in minerale, če dodamo še pusto meso ali fižol (za beljakovine) in dobili bomo zdrav obrok.

Odpornost krepimo tudi z začimbami, kurkuma, ingver in cimet imajo tudi protivnetne lastnosti. Lahko jih dodamo čajem, karijem ali pekovskim izdelkom.

Zdravo črevesje je sinonim za dobro splošno zdravje. Probiotiki so koristne bakterije, ki podpirajo zdravje črevesja in posledično krepijo imunski sistem. Dnevna porcija jogurta zagotovi odmerek koristnih bakterij. Kislo zelje, kimči in miso so bogati s probiotiki, tudi kefir je poln probiotikov in vitaminov.

Žita, kot so kvinoja, ječmen in ovsena kaša, so bogata z vlakninami, ki podpirajo zdravje prebave. Zagotavljajo tudi esencialna hranila, kot so vitamini skupine B in železo. Dan začnite s skledo ovsenih kosmičev, za kosilo ali zgodnjo večerjo pa si privoščite solato s kvinojo.