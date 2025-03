Zdravega sinka je rodila pri 66, Berlinčanka je povila že desetega potomca

Alexandra Hildebrandt je vodja berlinskega muzeja Checkpoint Charlie. Toda slovi še po nečem, še več, v teh dneh o njej govori ves svet. Alexandra je namreč pri 66 letih povila že svojega desetega otroka. Rodila ga je prejšnji teden.

Zdravega sinka je rodila s carskim rezom, in sicer v berlinski univerzitetni bolnišnici Charite, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Domala neverjetno, toda Hildebrandtova je osem od svojih desetih otrok rodila šele po svojem 53. rojstnem dnevu, med njimi sta tudi dvojčka. Že od prej ima sicer dva odrasla otroka: preostalih osem otrok pa je Hildebrandtova rodila s carskim rezom.

Verjetnost, da bo 40-letnica v dobrem zdravstvenem stanju rodila zdravega otroka z naravnim spočetjem, je manjša od desetih odstotkov. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Načina zanositve ni želela komentirati.

»Zanesljivo gre za najstarejšo nosečnico, kar sem jih obravnaval na kliniki Charite,« je pripovedoval direktor oddelka za porodništvo na kliniki Wolfgang Henrich. Hildebrandtovo pozna že zelo dolgo, ne nazadnje je opravil tudi vseh osem carskih rezov.

»Nosečnost je bila večinoma nezahtevna,« je še podčrtal zdravnik. Pri tej starosti to namreč ni samoumevno, je dodal. Kot je pojasnil, starejše nosečnice obravnavajo zelo skrbno. Pri porodu so bili zato prisotni tudi anesteziologi, porodničarji in neonatologi.

Po 40. letu se plodnost običajno naglo zmanjša, zatrjuje Henrich. Verjetnost, da bo 40-letnica v dobrem zdravstvenem stanju rodila zdravega otroka z naravnim spočetjem, je namreč manjša od desetih odstotkov.

Alexandra Hildebrandt je zanikala, da je pri zanositvi potrebovala medicinsko podporo. Dejala je, da se zdravo prehranjuje, redno plava in hodi, ne kadi in ne pije ter ni nikoli uporabljala nobenih kontracepcijskih sredstev. Nekaj pa je 66-letna mamica le pustila za glodanje: načina zanositve namreč ni želela komentirati.