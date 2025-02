Zdrave navade za zdrav skelet

Ena najpomembnejših komponent je telesna aktivnost, ki spodbuja rast in krepitev kosti. Vaje za krepitev kosti, kot so dvigovanje uteži, hoja, tek, aerobika in hoja po stopnicah, so še posebno koristne. Spodbujajo tvorbo kostnih celic in povečujejo kostno gostoto, kar zmanjšuje tveganje za osteoporozo in zlome.

Pomembna je tudi ustrezna prehrana. Ta mora vključevati ključne minerale in vitamine, kot so kalcij in vitamini D, K in C. Kalcij je eden najpomembnejših mineralov za kosti, saj prispeva k njihovi gostoti in moči. Glavni viri kalcija so mlečni izdelki (mleko, jogurt in sir), konzervirane ribe (sardine) ter oreščki in semena.

Uživanje dovolj kalcija je pomembno. FOTO: Bit245/Getty Images

Vitamin D je nujen za pravilno absorpcijo kalcija v telesu, najdemo ga v mastnih ribah, kot je losos, ter v jajčnih rumenjakih in obogatenih mlečnih izdelkih. Sončna svetloba prav tako pomaga telesu proizvajati vitamin D, zato je priporočljivo preživeti nekaj časa na soncu.

Ščitijo kostne celice

Vitamin K je pomemben za mineralizacijo kosti, saj podpira vezavo kalcija v kosti. Vsebuje ga zelenolistna zelenjava, kot so špinača, ohrovt in brokoli, tudi v cvetači ga najdemo. Vitamin C spodbuja proizvodnjo kostnih celic in pomaga pri absorpciji železa. Ima antioksidativne lastnosti, ki ščitijo kostne celice pred poškodbami. Najdemo ga v citrusih, jagodah, paprikah in drugi zelenjavi. Redno uživanje teh hranil lahko znatno prispeva k ohranjanju zdravih in močnih kosti ter preprečevanju bolezni, kot je osteoporoza. Če ključnih hranil s hrano ne zaužijemo dovolj, si po priporočilu zdravnika pomagamo s prehranskimi dopolnili.

Ohranjanje zdravih kosti zmanjša težave z zlomi na stara leta. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Izogibamo se škodljivim navadam, kot sta kajenje in prekomerno uživanje alkohola ter kofeina. Kajenje in alkohol pospešujeta izgubo kostne mase, kofein lahko zmanjša absorpcijo kalcija v telesu, kar negativno vpliva na gostoto kosti.

Ohranjanje zdrave telesne teže je še en pomemben dejavnik. Debelost obremenjuje kosti in sklepe, kar lahko vodi do poškodb in bolezni, kot je osteoartritis. Po drugi strani prenizka telesna teža pogosto pomeni pomanjkanje ključnih hranil, kar lahko povzroči zmanjšano kostno gostoto.

Redni zdravstveni pregledi so ključni za zgodnje odkrivanje težav s kostmi. Testi za merjenje kostne gostote omogočajo oceno kostne mase in zgodnje odkrivanje osteoporoze. Posvet z zdravnikom pomaga pri prilagoditvi življenjskega sloga in prehrane ter pri predpisovanju ustreznih prehranskih dopolnil ali zdravil.