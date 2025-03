Pljučnica je resna okužba, ki prizadene eno ali obe pljučni krili, kar povzroča vnetje in nabiranje tekočine v pljučih. Povzroča lahko težave z izmenjavo kisika v telesu, kar je ključno za normalno delovanje organov in tkiv. Vnetje in tekočina v pljučih se kažeta v obliki simptomov, kot so kašelj, povišana telesna temperatura, mrzlica, hitro dihanje, zbadajoča bolečina v prsih, izguba teka in splošno slabo počutje.

Pljučnico lahko povzročijo različni mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi in glivami. Razumevanje vzroka pljučnice je ključno za ustrezno zdravljenje, saj se to razlikuje glede na povzročitelja. Bakterijsko pljučnico običajno zdravimo z antibiotiki, medtem ko virusna zahteva zgolj podporno zdravljenje, počitek in hidracijo. V primeru glivične pljučnice se uporabljajo protiglivična zdravila.

Pri bakterijski bo zdravnik predpisal antibiotike. FOTO: Wildpixel/Getty Images

Pljučnica je pogostejša bolezen, kot si mislimo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je vodilni vzrok smrti pri otrocih. Več kot 90 odstotkov smrti zaradi pljučnice pri otrocih je v državah v razvoju, poroča Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Kljub napredku v medicini in razpoložljivosti cepiv ostaja velik zdravstveni problem, zlasti za ranljive skupine prebivalstva.

Pomen higiene

Pljučnica lahko prizadene vsakogar, ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Vendar so določene skupine ljudi bolj ogrožene, vključno s starejšimi odraslimi, majhnimi otroki, ljudmi z oslabljenim imunskim sistemom in tistimi z drugimi kroničnimi zdravstvenimi težavami. Ti posamezniki imajo večje tveganje za razvoj resnih zapletov, kot so odpoved dihal, sepsa in absces pljuč, kar lahko vodi v smrt. Pravočasna diagnoza in ustrezno zdravljenje lahko bistveno izboljšata izid bolezni ter zmanjšata tveganje za resne zaplete.

Pomembno je, da počivamo in dovolj pijemo. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Za bolj ogrožene je priporočljivo cepljenje proti pnevmokokni pljučnici. Pomembna sta tudi higiena in zdrav življenjski slog. Redno umivanje rok, zdrava prehrana, zadosten počitek, redna telesna vadba in prenehanje kajenja so ključni dejavniki za ohranjanje zdravja in preprečevanje okužb dihal.

Kako vemo, da ima otrok pljučnico? »Pogosti simptomi so: slabo počutje in utrujenost, kašelj, povišana telesna temperatura (nad 38 °C), pospešeno dihanje, težko dihanje ali bolečine pri dihanju, nemir ali težave s hranjenjem predvsem pri manjših otrocih,« navajajo v Službi za pljučne bolezni na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. V težjih primerih otroci s pljučnico ostanejo v bolnišnici, v lažjih se zdravijo doma. »Otrok naj doma počiva, skrbite za primeren vnos tekočin. Tekočino mu ponujajte raje večkrat po malem kot veliko naenkrat. V primeru povišane telesne temperature znižujte temperaturo z antipiretiki v obliki svečk, sirupa ali tablete,« svetujejo. Ne smemo mu dajati sirupa proti kašlju, saj je ta obrambni mehanizem, ki mu pomaga premagati bolezen. »Zdravila za umiritev kašlja za otroke niso primerna in imajo lahko pri majhnih otrocih resne neželene učinke. Če se otrokovo stanje po dveh dneh ne izboljša ali se celo slabša, je potreben pregled pri zdravniku,« opozarjajo.