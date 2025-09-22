  • Delo d.o.o.
DOBRA PREBAVA

Zapostavljeno živilo: za odlično prebavo ga jejte vsak dan

Bogato je z vitamini, probiotiki, krepi imunski sistem ter pomaga pri uravnavanju telesne teže.
M. Fl.
 22. 9. 2025 | 15:00
Čeprav ni tako priljubljeno, kot sta denimo kefir ali grški jogurt, si kislo mleko zaradi številnih koristnih hranil nedvomno zasluži vidno mesto v prehrani.

Ta tradicionalni mlečni izdelek nastane s fermentacijo nepasteriziranega mleka, zanj je značilen kiselkast okus, ki je posledica delovanja mlečne in ocetne kisline in ogljikovega dioksida.

Redno uživanje prinaša številne koristi:

  • Zagotavlja vnos pomembnih mineralov, kot so magnezij, kalij in kalcij
  • vsebuje vitamine skupine B in vitamine, A, D ter K
  • ima nizko energijsko vrednost (približno 50 kalorij oziroma 205 džulov na 100 gramov)
  • ima nizek glikemični indeks
  • je cenovno dostopno

Naravni probiotik

Kislo mleko deluje kot naravni probiotik. Mlečnokislinske bakterije ugodno vplivajo na črevesno mikrofloro, spodbujajo prebavo, olajšajo delovanje črevesja ter pomagajo pri obnovi sluznice prebavnega trakta.

Poleg tega redno uživanje krepi imunski sistem. Nutricionisti ga pogosto imenujejo sesalnik za črevesje, saj spodbuja izločanje prebavnih sokov, lajša zaprtje in lahko pomaga pri presnovi maščob, zaradi česar je odličen dodatek k prehrani za uravnavanje telesne teže.

Kdaj je potrebna previdnost?

Kislo mleko običajno nima stranskih učinkov, a se ne priporoča otrokom, mlajšim od desetih mesecev.

Ljudje z intoleranco na laktozo ga pogosto lahko uživajo, saj fermentacija močno zmanjša količino mlečnega sladkorja - laktoze.

Vendar pa je, kot pri vseh fermentiranih izdelkih,  pomembna zmernost, še posebej če nanj niste navajeni, saj večje količine lahko povzročijo blage prebavne motnje, opozarja 24sata.hr.

