Zakon pod prisilo ni uspešen

Ni samo nežnejši spol tisti, ki ima o zakonu svoje romantične predstave in pričakovanja, ki pa so pogosto daleč od resnice in povzročajo razočaranja, tudi moški jih imajo, le da o tem manj govorijo na glas. Preberite, kako se jim izogniti, kaj je dobro vedeti, preden dahnete usodni da.

Starost

Velja prepričanje, da so se včasih ljudje poročali premladi, medtem ko se danes nikomur več ne mudi v zakon in so poroke v zrelih letih čisto običajne, kar pa še ne pomeni, da so ljudje modrejši in bolj izkušeni. V poplavi informacij in resničnosti, ki jo krojijo družbeni mediji, se veliko ljudi ne znajde in sebe sploh ne pozna, pravic in odgovornosti, ki jih s sabo prinaša zakon, pa še manj.

Številni se zmedejo, obupajo, so razočarani ali ne najdejo pravega stika z zakoncem, ki prav tako zahteva ljubezen in pozornost. Vendar leta niso najbolj pomembna, pomembne so izkušnje in pomembna je zrelost, ki ni nujno posledica starosti, zato pa je zakoncema lahko v veliko pomoč. Morda vse res ne pride čez noč, a z malo potrpljenja se ne glede na starost lahko daleč pride.

Pritisk okolice

So ljudje, ki se poročijo, ker tako pričakujejo njihovi starši ali okolica, čeprav se pri tem ne počutijo dobro, ker se jim zdi, da so pod pritiskom in niso pripravljeni na zakon. Sčasoma se lahko pri takem zakoncu pojavi zamera do partnerja, do drugih in celo do sebe, ker se niso poslušali, ampak so popustili pod pritiskom, in zamera se z leti lahko celo poglobi. Vsakdo naj bi se poročil, ko je sam pripravljen na to in si tega resnično želi, kajti zakon pod prisilo je redko uspešen.

S slabega na slabše

Slabe navade ali razvade partnerja se v zakonu po navadi ne izboljšajo same od sebe, kaj šele izginejo, nasprotno. Kdor je imel težave z alkoholom v mladosti, ima več verjetnosti, da jih bo imel tudi pozneje. Kdor je nenehno nezvest, bo težko prešel na monogamijo. Če se s težavami ne ukvarjamo, postanejo samo še večje, pa če so naše ali partnerjeve, noben zakon tega ne spremeni.