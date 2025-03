Zaprtje: zakaj ženske prizadene pogosteje kot moške (in kako si pomagati)

Vsak se je že kdaj srečal z zaprtjem, vendar raziskave kažejo, da so ženske občutno bolj nagnjene k tem težavam kot moški.

Po študiji, leta 2020 objavljeni v reviji BMC Gastroenterology, je pri ženskah v primerjavi z moškimi kar za 208 odstotkov višja verjetnost, da bodo trpele zaradi te prebavne težave.

Zakaj je zaprtje pogostejše pri ženskah?

Obstaja več teorij o tem, zakaj so ženske bolj dovzetne za zaprtje in druge prebavne motnje, kot so napihnjenost in sindrom razdražljivega črevesja.

Nekateri znanstveniki menijo, da je razlog njihov daljši prebavni sistem, kar pomeni, da hrana in odpadne snovi počasneje prehajajo skozi njihova prebavila. Dejstvo, da je debelo črevo pri ženskah povprečno za deset centimetrov daljše kot pri moških.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Hormoni igrajo ključno vlogo

Ženske skozi življenje doživljajo številne hormonske spremembe: od pubertete in menstruacije do nosečnosti in menopavze. Malo je obdobij, ko reproduktivni hormoni ne vplivajo na telo.

Nihanja progesterona in estrogena, ki igrajo ključno vlogo v menstrualnem ciklusu, nosečnosti in menopavzi, so povezane z večjo nagnjenostjo k zaprtju.

Prav tako lahko hormoni ščitnice, ki uravnavajo metabolizem in prebavo, pomembno vplivajo na delovanje črevesja.

Kako poskrbeti za redno prebavo

Obstajajo preproste strategije, ki so se izkazale za učinkovite pri ohranjanju zdrave prebave:

Gibanje: Vsakodnevna telesna aktivnost, tudi kratki sprehod ali lahkotna joga spodbudijo delovanje črevesja.

Dovolj tekočine: Pitje zadostne količine vode je ključno za redno odvajanje blata.

FOTO: Aamulya/Gettyimages

Povečan vnos vlaknin: Vlaknine dokazano pozitivno vplivajo na prebavo. Lahko jih vnesete s prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo in polnozrnatimi žiti, svetuje portal mbg.