Zakaj težko dihamo? To so pogosti vzroki za dispnejo

Pogosti vzroki za dispnejo vključujejo bolezni dihal, kot so astma, KOPB, pljučnica ali covid-19, tudi težave s srcem, kot sta srčno popuščanje in srčni infarkt. Včasih so težave z dihanjem povezane s tesnobo, lahko so posledica debelosti. Za zasoplost so ne nazadnje lahko krivi tudi okoljski dejavniki, kot so alergije ali onesnaženost zraka in tudi ekstremno visoke temperature.

Dispneja je stanje, ko oseba čuti, da ne more vdihniti dovolj zraka. Ta občutek lahko spremljajo različni simptomi, kot so tesnoba v prsih, hlastanje za zrakom ali težje dihanje. Pojavi se v različnih oblikah in intenzivnostih. Akutna dispneja se pojavi hitro in običajno traja le kratek čas, od nekaj ur do nekaj dni. Kronična dispneja je dolgotrajna in lahko traja več tednov ali dlje ali se večkrat ponavlja.

Dispneja je pogosta težava, saj ima veliko različnih vzrokov in kaže na različna zdravstvena stanja. Pred zdravljenjem je potrebna natančna diagnoza. Prvi korak pri ugotavljanju vzrokov zasoplosti je podroben fizični pregled, kjer zdravnik posluša pljuča s stetoskopom in preveri krvni tlak. Pogosto uporabi tudi pulzni oksimeter, da izmeri raven kisika v krvi.

Niso vedno kriva pljuča. FOTO: Utah778/Getty Images

Kdaj k zdravniku Nenaden pojav hude zasoplosti zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Zasoplost, ki se ne izboljša s počitkom, lahko kaže na resnejše stanje. Če jo spremljajo bolečine v prsih, omotica ali zmedenost, zahteva takojšnjo zdravniško oceno. Tudi kadar zasoplost vztraja, moramo k zdravniku, da bo ugotovil vzrok zanjo in določil ustrezno zdravljenje.

Zdravniki pogosto naročijo dodatne teste, kot so rentgensko slikanje prsnega koša, elektrokardiogram (EKG) za preverjanje srčnega ritma, spirometrija za merjenje pljučne funkcije in krvne preiskave za ugotavljanje morebitnih okužb ali drugih nepravilnosti. V nekaterih primerih je potrebna tudi računalniška tomografija (CT) ali magnetna resonanca (MRI), da se pridobi bolj podrobna slika notranjih organov. Zdravljenje dispneje je odvisno od osnovnega vzroka.

Kdaj poiskati medicinsko pomoč?

Nujno je poiskati medicinsko pomoč, če se dispneja pojavi nenadoma in je huda, še posebno če jo spremljajo bolečine v prsih, modrikasta koža ali ustnice, omotica ali zmedenost. Ti simptomi lahko kažejo na resna stanja, kot so srčni napad, pljučna embolija ali anafilaktična reakcija, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo.

Pojavi se lahko zaradi alergije. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Preventivni ukrepi za zmanjšanje tveganja vključujejo vzdrževanje zdrave telesne teže, redno telesno aktivnost in izogibanje kajenju. Pomembno je tudi upravljanje kroničnih bolezni, kot so astma, srčno popuščanje in KOPB, in sicer z rednim jemanjem zdravil in spremljanjem simptomov. Izogibanje alergenom in onesnaženju zraka prav tako pomaga zmanjšati tveganje za težave z dihanjem.