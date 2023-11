Zakaj me pogosto zebe? Odgovor je lahko znak določenih motenj ali bolezni

Posebni senzorji, imenovani termoreceptorji, ki so v dermisu, telesu sporočijo, kadar okolje postane (pre)hladno. Ko postane temperatura na koži nižja od 35 stopinj Celzija, telo dobi informacijo, da se okolica ohlaja, občutek, da nas zebe, pa se pojavi pri približno 15 stopinjah Celzija. Ko se spusti pod 5 stopinj Celzija, termoreceptorji prenehajo delovati.

Posledica so denimo odrevenele roke, kadar so temperature zunaj zelo nizke. Termoreceptorje najdemo po celem telesu, največ jih je na obrazu in ušesih.

Lahko znak določenih motenj

Ko temperature zunaj padejo, termoreceptorji to sporočijo hipotalamusu, posebnemu centru v možganih, ki med drugim nadzoruje telesno temperaturo. Ko nas zebe, se krvne žile, ki kožo oskrbujejo s toplo krvjo, zožijo ali skrčijo. Proces se imenuje vazokonstrikcija. Ta zmanjša pretok tople krvi blizu površine kože in tako zmanjša izgubo toplote s kože. Koža postane bolj bleda, ker manj krvi doseže površino. Tresenje ob nizkih temperaturah je posledica hitrega krčenja mišic. Te se krčijo med dihanjem, da bi proizvedle toploto, ki ogreje tkiva okoli teh mišic.

Toplo se oblečemo in uživamo tople napitke ter kalorično hrano. FOTO: Tamara Dragovic, Getty Images

Kurja polt se pojavi, ko mišice okoli dlačic te postavijo pokonci. Na ta način dlačice ujamejo zrak okoli telesa in zaščitijo kožo pred mrazom. Ker imamo dandanes bolj malo dlak, ta način ni več tako zelo učinkovit.

Kadar nas zebe bolj ali pogosteje kakor druge, je to lahko znak določenih motenj ali bolezni. Pogosto mrazenje je med drugim povezano s slabokrvnostjo. Anemije je več vrst, vendar pa gre pri večini za upad rdečih krvnih celic. To hkrati pomeni, da telo ne dobi dovolj kisika, ki ga te krvničke prenašajo. Posledica je občutek, da nas zebe. Če gre za anemijo, boste opazili še druge simptome – bledikavost, kratko sapo, nemirne noge, vrtoglavico in šibkost.

Redna fizična aktivnost

Slabokrvnost se zdravi z dodajanjem železa in načinom prehranjevanja. Ljudje, ki jih pogosto zebe, bi morali pozornost namenjati redni in uravnoteženi prehrani, uživati živila z visoko vsebnostjo vitaminov in mineralov, zlasti veliko naj bo železa. Poleg tega je potrebna redna fizična aktivnost: v gibanju nam je toplo, pospeši se utrip srca, okrepi prekrvitev, poveča se proizvodnja energije v telesu.

Občutek mraza je pogostejši tudi pri ljudeh s slabo prekrvitvijo. Ti hlad najpogosteje občutijo v okončinah. Kadar ščitnica premalo deluje, se to kaže tudi v našem občutenju mraza. Razlog je, da premalo hormonov nadzira telesno temperaturo. Ljudi z manj telesne maščobe hitreje zebe. Izguba maščobe je lahko posledica staranja, pretirane diete ali vadbe ter slabega načina prehranjevanja.