Zakaj boli rama?

Kalcifični tenditis, kakor se strokovno imenuje nabiranje kalcijevih usedlin, se lahko pojavi kjer koli v telesu, najpogosteje prizadene ramenski sklep. Bolezen se navadno razvije med 40. in 60. letom starosti in pogosteje prizadene ženske. Kalcifični tenditis je lahko akutni (traja manj kot dva tedna), subakutni (traja od treh do osmih tednov) in kronični (traja več kot tri tedne).

Akutna bolečina je lahko zelo intenzivna in se pogosto pojavi nenadoma, še posebno ponoči, kar bolnikom otežuje spanje na prizadeti strani. Kronična bolečina je običajno manj intenzivna, vendar dolgotrajna in vpliva na vsakodnevne aktivnosti, kot so dvigovanje roke ali nošenje predmetov. Poleg bolečine se lahko pojavi tudi omejena gibljivost ramenskega sklepa, kar povzroča težave pri gibanju roke nad glavo ali za hrbet.

Ko začutite bolečino, ustavite gibanje, ki bi obremenilo boleči sklep. FOTO: Klebercordeiro/Getty Images

Natančen vzrok kalcinacije ni povsem jasen. Strokovnjaki menijo, da imata vlogo pri pojavu slaba prekrvavitev v tetivah in mikropoškodbe, ki nastanejo zaradi ponavljajočih se gibov ali preobremenitev sklepa. Kalcinacijo sklepov zdravniki ugotavljajo z rentgenskim slikanjem, ultrazvokom in MRI. Kombinacija teh diagnostičnih metod omogoča natančno oceno obsega in faze kalcifikacij ter pomaga pri izbiri ustreznega zdravljenja. Pomembno je, da se diagnoza postavi zgodaj, saj lahko pravočasno zdravljenje prepreči nadaljnje zaplete in izboljša kakovost življenja bolnikov.

Natančen vzrok kalcinacije ni povsem jasen.

Različne terapije

Zdravljenje se začne s konservativnimi metodami, ki vključujejo nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), počitek in posebne steroidne injekcije. NSAID so učinkovita za lajšanje akutne bolečine, medtem ko počitek in uporaba opornice pomagata zmanjšati obremenitev prizadetega ramenskega sklepa. Injekcije zmanjšujejo vnetje in bolečino.

Ena od pomoči je ultrazvok. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Kalcinacije je mogoče odstraniti na različne načine. Zunajtelesna terapija z udarnimi valovi zmanjša bolečino in pospeši celjenje, prav tako terapija z radialnimi udarnimi valovi, oba načina zdravljenja dajeta enake rezultate. Pri zdravljenju s terapevtskim ultrazvokom zdravstveni delavec usmerja visokofrekvenčne zvočne valove na ciljno območje. To pomaga razgraditi kalcijeve usedline. Bolečino in vnetje lahko zmanjšata tudi fizioterapija in uporaba vročih ali hladnih obkladkov. Če zdravljenje ne prinese izboljšanja v šestih mesecih, je treba razmisliti o kirurškem posegu. Po nekaterih podatkih naj bi operacijo potrebovalo približno 10 odstotkov pacientov. Po operaciji je ključna ustrezna rehabilitacija, ki vključuje takojšnje gibanje ramena in komolca, uporabo opornice ter pasivne in aktivne vaje za gibljivost. Krepitev mišic se običajno začne po 6–12 tednih, odvisno od obsega kirurškega posega. Dolgoročni izidi zdravljenja so na splošno dobri, vendar je potrebno dolgotrajno spremljanje zaradi možnosti ponovitve simptomov in bolečine.

Čeprav kalcifičnega tenditisa ni mogoče povsem preprečiti, lahko nekoliko zmanjšamo tveganje za pojav. Kadar v določenem sklepu čutimo bolečino, prekinimo naporne dejavnosti ter obiščimo zdravnika. Če občutimo nenadno ali močno bolečino v rami, otrdelost ramenskega sklepa ali nelagodje, ki moti spanec, so to lahko znaki kalcinacije sklepov. Večina primerov kalcinacije sklepov mine sama od sebe.