Zadostuje 20 minut

Še ena študija je dokazala, kar sicer že vemo, namreč da je aktiven življenjski slog dobrodejen za naše zdravje, natančneje, dve uri in pol zmerne aktivnosti na teden znatno zmanjša tveganje več vrst raka.

Vsakodnevni 20-minutni sprehod ali lahkotno kolesarjenje je pri udeležencih obeh spolov znižalo tveganje raka na jetrih za 18 odstotkov in za kar 27 odstotkov, če se je posameznik gibal pet ur na teden, raka dojke pri ženskah je bilo pri dveinpolurni tedenski aktivnosti šest odstotkov manj, pri peturni pa 10. Raka na ledvicah je bilo 11 odstotkov manj pri tistih, ki so zmerno vadili dve uri in pol na teden, in 17 manj pri tistih, ki so temu namenili po pet ur.

Pri aktivnih ženskah je bilo 18 odstotkov manj primerov raka na rodilih, pri moških 14 odstotkov manj primerov raka debelega črevesja in danke, za slabo petino pa se je pri obeh spolih znižala pojavnost nehodgkinovega limfoma, je objavil Journal of Clinical Oncology. Pri tem ne gre le za sklepanje, da so udeleženci znižali tveganje raka, ker so imeli zaradi aktivnega življenjskega sloga nižjo povprečno težo in boljšo kondicijo, ampak se je njihovo telo tudi lažje in uspešneje branilo proti nekaterim vrstam bolezni.



Ni treba vsak dan trenirati, kot bi se pripravljali na maraton, ključno je, da migamo in da to počnemo redno

Raziskovalci iz ameriškega združenja proti raku so eno desetletje spremljali 755.549 ljudi: »Neverjetno, kako le nekaj aktivnosti, samo 20 minut na dan, pripomore k manj pojavnosti nekaterih vrst raka,« je dejal dr., soavtor študije, in spomnil, da ni treba, da vsak dan treniramo, kot da se pripravljamo na maraton, ključno je, da migamo in da to počnemo redno.