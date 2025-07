Za zdravje spimo spodaj brez

Mnogi se v poletnih mesecih spopadajo s čezmernim potenjem in iščejo poti do večjega udobja, ženske pa v vročem obdobju več pozornosti namenjajo tudi negi intimnega predela. Ta je namreč zdaj dovzetnejši za draženje, porušeno vaginalno ravnovesje in celo vnetja, zato velja previdnost pri izbiri negovalnih izdelkov in pa higienskih odločitvah. Mnoge se pogosteje spopadajo s srbečico, izsušenostjo ali neprijetnimi vonjavami, sploh med menstruacijo, zato velja upoštevati koristne napotke strokovnjakov in izkušenih.

Zračno in ohlapno

Ne pozabimo, mokre kopalke so gojišče bakterij, ki obožujejo vlažno in toplo okolje. Po kopanju se čim prej preoblecimo v suhe kopalke ali druga oblačila iz naravnih materialov! Oblačila naj bodo zračna in ohlapna. Ne pozabimo, potimo se lahko tudi na intimnem predelu, zato se izogibamo oprijeti in sintetični garderobi, da se izognemo zadrževanju vlage in nadležnim vnetjem. Bombaž je odlična rešitev predvsem za spodnje perilo, spimo pa, če je le mogoče, goli ali vsaj spodaj brez, najslabša izbira so tangice.

Po plavanju se umijemo z blagim intimnim gelom.

Pri izbiri negovalnih izdelkov upoštevajmo, da klor v priljubljenih bazenih in morska sol vplivata na občutljivo sluznico nožnice, ji porušita pH-ravnovesje in oslabita naravno zaščito. Po plavanju se umijemo z blagim intimnim gelom; izogibamo se dišavam in agresivnim sredstvom, izbiramo naravne sestavine, razvite posebej za občutljive predele, saj pomagajo ohranjati ravnovesje med koristnimi in škodljivimi bakterijami ter zdravo vaginalno floro. Izhod v sili, ko nimamo na voljo tekoče vode in ustreznega mila, so intimni robčki. Nego sklenemo s kokosovim oljem, ki pomirja razdraženo kožo.

Veliko vode

Menstruacija nima dopusta, žal nas zelo rada spremlja ravno na oddihu, zato se moramo še dosledneje držati načel zdrave intimne higiene. Vložke in tampone menjamo še pogosteje, da se ne bi razvile bakterije, veliko več udobja in varnosti pa nam zagotavlja menstrualna skodelica, s katero lahko tudi mirno plavamo. Ker se je treba nanjo privaditi, jo je smiselno preizkusiti pred dopustom.

Bombaž je odlična rešitev.

Ne pozabimo na zadostno hidracijo, saj tudi s tem vplivamo na sluznico nožnice. Izogibajmo se uživanju alkohola, ki lahko zamaje pH-ravnovesje in oslabi imunski sistem ter poveča dovzetnost za okužbe.

Zračnost naj bo temeljno poletno vodilo. FOTO: Evelien Doosje/Getty Images