Za zdrave ledvice zmanjšajte vnos soli in pijte dovolj tekočine

Med najpogostejše okvare ledvic spadajo bakterijska okužba, ledvični kamni, tumorji ledvic, zapora odtoka seča in kronična ledvična bolezen. Slednja je še posebno nevarna, saj poteka brez očitnih znakov in bolečin, kar pomeni, da se bolniki pogosto odpravijo k zdravniku, ko je bolezen že napredovala. Nezdravljena lahko pripelje tudi do kronične ledvične odpovedi. Povzroči lahko različne zdravstvene težave, na primer visok krvni tlak, motnje v preskrbi telesa z minerali, težave s kostmi, hiperkalciemijo, poškodbe živcev in anemijo.

Najbolj nevarna je kronična ledvična bolezen.

Večje tveganje za nastanek kronične ledvične bolezni imajo sladkorni bolniki, bolniki s povišanim krvnim tlakom, kadilci, srčni bolniki ter ljudje s preveliko telesno težo. Bolezen se pogosteje pojavi pri ljudeh, starejših od 60 let, tistih, ki so rojeni z nizko porodno težo, uživalcih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot je ibuprofen, bolnikih z lupusom ali drugimi avtoimunskimi boleznimi ter ljudeh s kroničnimi infekcijami urinarnega trakta ali ledvičnimi kamni.

Večina ljudi z zgodnjo boleznijo ledvic nima simptomov. Na bolezen opozarjajo znaki, kot so občutek utrujenosti, težko, boleče uriniranje, penast, rožnat ali temen urin, povečana žeja, povečana potreba po uriniranju (zlasti ponoči), zabuhle oči, otekel obraz, roke, trebuh, gležnji, stopala, slabost in težave s koncentracijo.

Manj kot 30 mg albumina na gram kreatinina v urinu pomeni zdrave ledvice.

Prepozni diagnozi se je mogoče izogniti s preventivnim testiranjem vrednosti beljakovin v urinu. Povišana vrednost je namreč eden od najzgodnejših kazalnikov kronične ledvične bolezni.

Na težave z ledvicami kaže tudi vrednost kreatinina v krvi. Ta mora biti čim nižja, saj visoka koncentracija kreatinina v krvi pomeni slabše filtriranje krvi v ledvicah. Razmerje med albuminom (vrsta beljakovine) in kreatininom mora biti manj kot 30 mg albumina na gram kreatinina.

Ocena hitrosti glomerularne filtracije (eGFR) je ocena kakovosti filtracije krvi v ledvicah, ki nastane na podlagi podatka o količini kreatinina. Vrednost več kot 90, pomeni, da je dobro, manj kot 60 pa kaže na bolezen ledvic.

Z uživanjem dovolj tekočine jim koristimo. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Opravljajo številne pomembne naloge. FOTO: Nansan Houn/Getty Images

Pri bolezni ledvic je nujno, da znižate visok krvni tlak, uravnavate raven sladkorja v krvi in zmanjšajte vnos soli. Beljakovine uživajte v zmernih količinah. Prehrana naj bo uravnotežena. Pijte dovolj tekočine, predvsem vode in nesladkanih čajev. Redno telovadite in nadzorujte svojo težo. Za zdravje ledvic z zdravim življenjskim slogom lahko poskrbi vsak.