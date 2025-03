Za vse preobčutljive: mesec, ko je cvetnega prahu največ je ...

Na svoji spletni strani objavlja semafor obremenitve zraka s cvetnim prahom na območjih merilnih mest v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Napoved za teden od 19. do 26. marca je bila takšna: v nižinah je sezona jelše v zaključnem obdobju, prihaja drugi val cvetnega prahu z brezo in sorodnim gabrom, v lepem vremenu se bo postopoma povečevala obremenitev zraka z jesenom, v Primorju bo obremenitev s cipresovkami in tisovkami v suhem vremenu srednje visoka do visoka ter z gabrom srednje visoka in se bo povečevala.

Kdaj bo začetek sezone breze in kako bo potekala? »Breza obilno cveti vsako drugo leto. Po lanskem obilnem cvetenju ter po opazovanju dreves in števila cvetov na njih bo letošnja sezona breze med skromnejšimi,« kot zanimivost navede Andreja Kofol Seliger, univ. dipl. biologinja, iz enote za aero­biologijo pri Centru za okolje in zdravje na NLZOH.

Andreja Kofol Seliger, univ. dipl. biologinja FOTO: Mateja Potočnik

V Sloveniji prva zrna alergenega cvetnega prahu v novi sezoni prispevata leska in jelša. Kakšna je bila do zdaj sezona pojavljanja cvetnega prahu?

Po zimskem počitku se nova rast in cvetenje dreves začneta šele, ko nastopijo ugodnejše temperaturne razmere. Sezona alergenega cvetnega prahu se z lesko in jelšo v Sloveniji začenja v dolgoletnem povprečju konec januarja in v začetku februarja in se v letih z daljšimi otoplitvami vse bolj pomika v sredino januarja.

Letos se je ob otoplitvi v prvi polovici januarja pojavilo v zraku le nekaj zrn leske, na Obali tudi cipresovk, v nadaljevanju meseca pa so bila v zraku le posamezna zrna. Zagon sproš­čanja cvetnega prahu z zvišanjem obremenitve zraka je sledil po 24. januarju in takrat se je začela tudi sezona jelše.

Na Obali moramo k cvetnemu prahu leske in jelše prišteti še zrna cipresovk – prva zacveti arizonska cipresa z zelo dekorativno srebrnkasto krošnjo. Februar je bil s cvetnim prahom zmerno obremenjen in ni bilo izrazitega letnega vrhunca sezone kot denimo lani, ko je bil prvi vrh obremenitve v letu zabeležen februarja.

Letošnje leto izstopa po tem, da so se zelo visoke dnevne obremenit­ve z lesko in jelšo pojavljale še v prvih desetih dneh marca.

Ali so res obremenitve s cvetnim prahom običajno največje konec marca in v aprilu, ko je v zraku visokoalergeni cvetni prah breze?

Mesečni seštevek dnevnih koncentracij cvetnega prahu je običajno najvišji v aprilu, pridružuje se mu tudi velika pestrost vrst cvetnega prahu v zraku.

Poleg breze sočasno cvetijo še druge vrste listavcev. Gaber, hrast in bukev obremenijo zrak z brezi sorodnimi alergeni ter jesen z oljki sorodnimi alergeni.

Delež cvetnega prahu breze predstavlja le del zrn v zraku, denimo v aprilu 2023 se je gibal od 1,3 odstotka na Obali, kjer lokalnega vira zrn skorajda ni, do največjega v Mariboru, kjer je znašal 24 odstotkov.

Delež je odvisen od vegetacije, lokacije merilnega instrumenta in prenosa cvetnega prahu z bolj oddaljenih virov.

Ko cveti več vrst vetrocvet­nih dreves, preobčutljivi na alergeni cvetni prah razvijejo simptome alergije, ki se najpogosteje izrazijo kot sezonski nahod s srbenjem oči in solzenjem, kajne?

Ob cvetenju rastline sproščajo zrna cvetnega prahu v zrak. Izpostavljenost, vdihavanje zrn in hkrati z njimi alergenov, ki jih vsebujejo, povzroči alergijske reakcije v nosu (alergijski sezonski rinitis, splošno znan kot seneni nahod), očeh (rinokonjunktivitis) in bronhijih (bronhialna astma).

Obolevanje je povezano s časom cvetenja, praviloma rastlin, ki jih oprašuje veter, saj obstaja večja verjetnost, da se njihov lažji in manjši cvetni prah prenese v zrak ter doseže dovolj visoko koncentracijo, ki vpliva na zdravje in ostane razpršen v zraku dalj časa.

Do kdaj traja sezona cvetenja tistih rastlin, ki lahko pri občutljivih sprožijo seneni nahod?

Glavna sezona cvetnega prahu večine dreves se v nižinah izteče v maju, oljke in pravega kostanja v juliju. Sezona trav se konča v avgustu, ambrozije konec septembra.

Več informacij o poteku sezon je grafično prikazanih v koledarjih cvetnega prahu. Z njegovo pomočjo lahko ocenimo čas v letu, ko morajo biti ljudje, preobčutljivi za določeno vrsto cvetnega prahu, pozorni na svoje okolje. Več informacij je dosegljivih na spletni strani https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/.