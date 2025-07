Za vitko telo in dobro prebavo: zakaj jesti kumare z olupkom

Čas je za kumare, saj vsebujejo številne koristne snovi, ki pomagajo pri preprečevanju nekaterih bolezni.

V njih je le malo energije, a veliko vode in vlaknin, zato so odlična izbira za hidracijo in hujšanje.

Kako vse vplivajo na zdravje?

Bogate so s hranili

Ena srednje velika, neolupljena, surova kumara, ki tehta približno 300 gramov, telesu okvirno zagotovi:

45 kalorij (184 džulov)

0,3 grama maščob

11 gramov ogljikovih hidratov

2 grama beljakovin

1,5 grama vlaknin

8 miligramov vitamina C

49 mikrogramov vitamina K

39 miligramov magnezija

442 miligramov kalija

0,2 miligrama mangana

Kumare sestavlja približno 96 odstotkov vode, dobro jih je uživati z olupkom, saj ta vsebuje vlaknine in dodatne vitamine.

FOTO: Voltan1/Gettyimages

Vsebujejo antioksidante

Antioksidanti so molekule, ki preprečujejo oksidacijo, proces, ki ustvarja proste radikale, ti pa lahko povzročijo kronične vnetne bolezni, kot so rak, bolezni srca in avtoimunske bolezni.

Kumare vsebujejo flavonoide in tanine, dve skupini antioksidantov, ki učinkovito zmanjšujeta škodljive učinke prostih radikalov.

Spodbujajo hidracijo

Voda je ključna za številne telesne funkcije: za uravnavanje temperature, izločanje odvečnih snovi iz organizma in za prenos hranil po telesu.

Čeprav večino tekočine zaužijemo s pijačo, lahko kar 40 odstotkov vode dobimo tudi s hrano, zlasti s sadjem in zelenjavo. S 96. odstotki vode so kumare odličen vir hidracije.

Pomagajo pri hujšanju

Vsebujejo zelo malo energije: ena skodelica (104 gramov) ima le 16 kalorij (65 džulov) cela kumara (300 gramov) ima 45 kalorij (184 džulov).

Zaradi nizke energijske vrednosti jih lahko, brez bojazni, da bi povišale telesno težo, pojemo veliko. Odlične so kot dodatek solatam, sendvičem ali kot samostojen prigrizek.

Poleg tega zaradi visoke vsebnosti vode in vlaknin pomagajo pri ohranjanju občutka sitosti ter tudi tako prispevajo k zmanjšanju telesne mase.

Analiza 13. študij je pokazala, da uživanje živil z visoko vsebnostjo vode in nizko energijsko vrednostjo pomembno pripomore k izgubi teže.

FOTO: Xxmmxx/Gettyimages

Lahko znižujejo raven sladkorja v krvi

Poskusi na živalih kažejo, da kumare lahko pomagajo znižati sladkor v krvi in zmanjšajo zaplete, povezane s sladkorno boleznijo.

V eni od raziskav iz leta 2010 so miši s sladkorno boleznijo prejele izvleček olupka kumar, kar je znižalo njihov krvni sladkor.

Vendar so te ugotovitve omejene na laboratorijske študije in živali, za natančnejše izsledke bodo potrebne dodatne raziskave na ljudeh.

Skrbijo za redno prebavo

Dehidracija je pogost vzrok za zaprtje, saj vpliva na ravnovesje tekočin v črevesju. Kumare vsebujejo veliko vode, ki mehča blato in olajša njegovo izločanje.

Poleg tega vsebujejo vlaknine, zlasti pektin, ki povečuje pogostost odvajanja in hrani koristne bakterije v črevesju.

V študiji iz leta 2014 je bilo dokazano, da uživanje pektina pospešuje gibanje črevesnih mišic in izboljšalo zdravje prebavil, piše healthline.com.