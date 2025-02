Za vitko postavo in zdravo srce: tako na zdravje vplivajo mandlji

»Mandlji so bogati z zdravimi maščobami, beljakovinami, vlakninami in pomembnimi vitamini ter minerali, zaradi česar se lahko pohvalijo s številnimi blagodejnimi učinki na telo, kot sta izboljšanje zdravja srca in pomoč pri uravnavanju telesne teže.

Portal Healthline navaja, da 28 gramov mandljev vsebuje:

3,5 grama vlaknin

6 gramov beljakovin

6 gramov ogljikovih hidratov

14 gramov maščob, od tega 9 gramov zdravih nenasičenih maščob

Omenjena količina telesu zagotovi 48 odstotkov dnevnih potreb po vitaminu E ter precejšnje količine mangana in magnezija, energijska vrednost znaša 164 kalorij oziroma 600 džulov.

Zaradi hranilne vrednosti mandlji na več načinov vplivajo na zdravje:

FOTO: Stockforliving/Gettyimages

Blažijo vnetja

Mandlji vsebujejo antioksidante, ki pomagajo zaščititi telo pred oksidativnim stresom.

Študija iz leta 2022 je pokazala, da uživanje mandljev znatno zniža količino z oksidativnim stresom pogojenih vnetnih procesov v organizmu, s tem se zmanjša tveganje za različne kronične bolezni, kot so denimo rakava obolenja.

Varujejo celice

Vitamin E v mandljih deluje kot močan antioksidant, ki varuje celice pred poškodbami prostih radikalov.

S tem lahko zmanjša tveganje za srčne bolezni, raka, alzheimerjevo bolezen in zagotavlja mladosten videz kože.

FOTO: Pixel-shot/Shutterstock

Uravnavajo krvni sladkor

Mandlji vsebujejo malo ogljikovih hidratov, so pa bogati z zdravimi maščobami, beljakovinami in magnezijem, mineralom, ki sodeluje pri več kot 300 procesih v telesu, vključno z uravnavanjem krvnega sladkorja.

Ohranjajo zdravje srca

Magnezij v mandljih pomaga tudi pri zniževanju krvnega tlaka. Dolgotrajno povišan krvni tlak vodi v bolezni seca, zato so živila, bogata z magnezijem, kot so mandlji, koristna za srčno-žilni sistem.

Poleg tega portal WebMD navaja, da uživanje mandljev pomaga znižati raven škodljivega LDL holesterola in povečati raven koristnega HDL holesterola.

FOTO: Wichy/Shutterstock

Pomagajo pri uravnavanju telesne teže

Mandlji imajo veliko beljakovin in vlaknin, ki povečujejo občutek sitosti in tako zmanjšujejo skupni energijski vnos.

Raziskava, objavljena v U.S. National Library of Medicine, ki je vključevala sto žensk s prekomerno telesno težo, je pokazala, da so tiste, ki so uživale mandlje, izgubile več kilogramov v primerjavi s tistimi, ki niso jedle teh oreščkov.