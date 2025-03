Slovenski strokovnjak razkril: Desetina Slovencev med seksom počne to (VIDEO)

Dan Podjed in Lucija Čevnik sta se z voditeljico podkasta Onaplus Manco Čampa Pavlin pogovarjala o pomenu omejevanja uporabe pametnih telefonov in drugih naprav pri mladostnikih. Podjed je poudaril, da ne gre za popolno prepoved, ampak za vzpostavljanje ravnotežja med digitalnim in fizičnim svetom. Povedal je tudi, da so najboljše izkušnje v življenju tiste iz fizičnega sveta, kar potrjujejo tudi izkušnje njegovih otrok. Tudi svojim otrokom pobere naprave in jih pošlje na svež zrak. Najprej so jezni potem pa pridejo umazani in srečni. »Takrat sem vedel, da sem naredil dobro,« je povedal Podjed, ki ima tri otroke. Statistika glede uporabe telefona je sledeča. Kar 90 odstotkov uporabnikov telefona, mlajših od 24. let, ne gre na stranišče brez naprave. Še bolj pa je skrb vzbujajoč podatek, da kar desetina uporabnikov v ekran gleda tudi med spolnimi odnosi.

Dan Podjed in Lucija Čevnik v podkastu Onaplus, ki ga vodi Manca Čampa Pavlin. Foto: Marko Feist

Podjed kot pobudnik peticije za prepoved telefonov v osnovnih šolah

Podjed je eden od pobudnikov peticije za odklop in pravi, da ne gre za nek strašen ukrep: »Pri tej peticiji Odklopi.net ne gre za ludistični projekt, razbijemo zaslone, odvrzimo telefone, slecimo se do golega, stecimo v gozd, pojdimo nazaj v votline in živimo po starem. Ne, nasprotno. Gre za to, kako sobivati s tehnologijami in kako jih uporabljati, ne pa da tehnologije izrabljajo nas,« je še dodal.

Čevnikova svetuje, da preden otroku damo telefon napišemo pravila: »Za vse starše, ki tega še niso naredili, je to dobra priložnost, da razmislimo o pravilih uporabe. Pa ne samo o pravilih, kar pogosto pozabimo, so tudi posledice. Torej, moramo imeti oboje. Otrok mora poznati pravila in posledice, in to nekako z njim skupaj predebatirati, se dogovoriti in najbolje je napisati kot neko domačo pravno shemo.« Spregovorili so tudi o odgovornosti odraslih do mlajših generacij, o spletnem nasilju in ostalih posledicah prekomerne uporabe modernih tehnologij.

