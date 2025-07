Za močnejše telo in lažje življenje ne potrebujemo drage opreme ali članarine

Telo začne v začetku srednjih let doživljati spremembe – mišična masa upada, kostna gostota se zmanjšuje, gibljivost in ravnotežje oslabita –, dobra novica je, da lahko z redno vadbo ta proces močno upočasnimo. Ni treba hoditi v telovadnico ali kupovati drage opreme, učinkovito vadbo si lahko ustvarimo kar doma, s težo lastnega telesa ali vsakdanjimi predmeti. Dobrodošli sta vztrajnost in dobra volja.

Vadba za moč po 40. in še posebno 50. letu je ključna za zdravje oz. samostojnost v jeseni življenja, saj krepi mišice, kosti in sklepe, izboljšuje ravnotežje, zmanjšuje tveganje za padce ter pozitivno vpliva na srce, presnovo in duševno zdravje. Da pomaga ohranjati telesno težo, omogoča boljši spanec in lajša simptome stresa ali tesnobe, je še dodatna vzpodbuda.

Počepi krepijo mišice nog in zadnjice ter pomagajo pri vsakodnevnih gibih, kot so vstajanje s stola, hoja in dvigovanje bremen. FOTO: Mariia Vitkovska, Getty Images

Pomembno je, da se, če imamo kakršne koli težave, posvetujemo z zdravnikom, sicer pa lahko preproste vaje, ki ne obremenjujejo sklepov ter krepijo ključne mišične skupine, izvaja vsakdo, pač v svojem tempu in z manj ponovitvami na začetku.

Čvrsto jedro in zadnjica

Začnimo z osnovo, počepi, ki krepijo mišice nog in zadnjice ter pomagajo pri vsakodnevnih gibih, kot so vstajanje s stola, hoja in dvigovanje bremen: pozorni smo, da pri spustu težo prenesemo na pete, zadnjico potisnemo nazaj, kot bi hoteli sesti na stol, roke so iztegnjene. Počasi in kontrolirano naredimo dve ali tri serije po 10–12 ponovitev. Po kakšnem mesecu jih lahko nadgradimo tako, da v vsaki roki držimo neko breme, najboljše uteži, če jih nimamo, pa denimo poln kozarec kislih kumaric (seveda pazimo, da nam ne pade) ali po liter mleka – roki pa med počepom dvignemo proti stropu.

Zelo vsestranska je deska, vaja, ki krepi celotno telo, še posebno pa trebušne mišice oz. trup, kar je ključno za stabilnost in zmanjšanje bolečin v križu. Ležemo na trebuh, se opremo na komolce ter dvignemo zadnjico. Stisnemo zadnjico in jedro, telo mora biti v ravni črti od glave do pet, gledamo v tla. Če postane pretežko, vaje ne kompenziramo tako, da usločimo hrbet, ampak se spustimo na kolena ali jo končamo. Po nekaj dneh bomo lahko pravilni položaj držali dlje. Ko smo že na tleh, lahko naredimo nekaj sklec, na začetku smo lahko na kolenih, pozneje na konicah prstov. Poleg jedra bomo krepili roke; število ponovitev prilagodimo naše trenutni moči, vsekakor pa velja, naj jih bo toliko, da zadnji dve, tri ponovitve naredimo z zadnjimi močmi.

Vadba za moč krepi mišice, kosti in sklepe, izboljšuje ravnotežje, pozitivno vpliva na srce.

Različica so sklece ob stolu oz. neki opori, denimo postelji, s katerimi krepimo mišice nadlahti in si tako olajšamo vsakodnevna opravila, hkrati pa aktiviramo sklep v komolcu in rami. Sedemo na stabilen stol in dlani položimo nanj ob boke; pomaknemo se naprej, da zadnjica ni več na stolu, kolena naj bodo pokrčena pod pravim kotom. Počasi se spustimo navzdol, dokler komolci ne dosežejo 90 stopinj, nato se z iztegom rok dvignemo gor. Naredimo 10 ponovitev, po krajšem počitku ponovimo.

Poslušajmo telo

Za krepitev zadnjice in nog, predvsem pa za izboljšanje ravnotežja je več kot primerna vaja izpadni korak, pri čemer je več različic, denimo izpadni korak na mestu, naprej, v hoji, v stran. Stopimo torej korak naprej, teža je na prednji nogi, zadnja se s prsti dotika tal. Gledamo naprej, roki sta v boku, hrbet raven. Spustimo se v položaj, ko se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal, prednja noga ima v kolenu pravi kot, in počasi v začetni položaj. Naredimo 10 ponovitev in zamenjamo nogi, optimalno je, če vztrajamo dva ali tri sete. Ko se bo telo toliko okrepilo, da nam vaja ne bo več izziv, lahko v roki držimo breme.

Ne glede na to, koliko vaj lahko na začetku naredimo, je pomembno, da poslušamo svoje telo in ne pretiravamo. Ključna je vztrajnost; trikrat na teden po 10 ali 15 minut bo okrepilo naše telo, da nam bo še dolgo služilo, nam dvignilo samozavest in prispevalo k dolgoročnemu zdravju. Čez čas si bomo hvaležni.