Za dobro prebavo in več energije: tri najboljše jutranje navade

Mnogi med nami dan začenjajo povsem avtomatsko: zbujanje, naglica, kava na prazen želodec in hiter odhod v službo.

A ravno jutro je čas, ko lahko svojemu telesu damo največ. Način, kako preživimo prve pol ure po prebujanju, močno vpliva na delovanje prebave, raven energije in splošno počutje skozi dan.

Tu je nekaj preprostih učinkovitih navad za najboljši začetek dneva. Če jim boste sledili, boste že v 30 dneh opazili bolj urejeno prebavo, več jutranje energije in manjšo potrebo po kofeinu.

Globoko, abdominalno dihanje takoj po prebujanju

Večina ljudi, zlasti zjutraj, diha plitko. Prebavi (in telesu nasploh) veliko bolj koristi globoko, diafragmalno ali abdominalno dihanje.

Zjutraj sedite na rob postelje, položite roko na trebuh in počasi vdihnite skozi nos, trebuh naj se rahlo dvigne. Nato počasneje, kot ste vdihnili, izdihnite skozi usta.

Že pet minut takega dihanja zmanjša raven stresa, umiri srčni utrip in prebudi tudi prebavni sistem.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Kratka samomasaža trebuha

Čeprav se sliši nenavadno, je masaža trebuha zelo enostaven in učinkovit način za spodbujanje prebave.

Z dlanjo ali konicami prstov v smeri urnega kazalca nežno krožite po trebuhu. Dve do tri minute lahkega pritiska zadoščata, da spodbudite gibanje črevesa.

Ta praksa je posebej koristna za tiste, ki se zjutraj spopadajo z napihnjenostjo ali občutkom teže v želodcu. Ob redni uporabi lahko pripomore k lažjemu in rednejšemu odvajanju.

Mikhail Azarov/Gettyimages FOTO:

Svetlobna terapija ali jutranje sonce

Prebava ni le mehaničen proces, močno je povezana z notranjo biološko uro, cirkadianim ritmom.

Ta notranja ura določa, kdaj se sproščajo prebavni encimi, kdaj telo najbolj učinkovito absorbira hranila in kdaj imamo največ energije.

Najbolj naraven način za ponovni zagon notranje ure je jutranja izpostavljenost dnevni svetlobi. Če živite v stanovanju, je dovolj že, da odprete okno ali se za deset minut usedete na balkon, ter dovolite svetlobi, da vas pozdravi, svetuje zadovoljna.hr.