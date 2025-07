Za boljšo prebavo in uravnavanje krvnega tlaka: zakaj večkrat jesti fige

Raziskava znanstvenikov, katere rezultate so bili objavili v reviji Journal of Agriculture and Food Chemistry, je imela namen določiti antioksidativno delovanje več vrst fig.

Da bi odkrili sestavine s potencialno koristnim učinkom na zdravje, so analizirali vsebnost polifenolov, antocianinov in antioksidativno moč šestih komercialnih sort tega sadeža, ki se med drugim razlikujejo po barvi (črne, rdeče, rumene in zelene).

Ugoden vpliv na raven holesterola v krvi

Raziskava je pokazala izjemno vsebnost polifenolov in s tem močan antioksidativni učinek. Temnejša, kot je bila vrsta fige, večja je bila vsebnost koristnih molekul in s tem moč protivnetnega delovanja.

Največ polifenolov in antocianinov ter posledično najmočnejši antioksidativni učinek sta bila ugotovljena pri vrsti mission, za katero sta značilni temno vijolični olupek in rožnato meso.

Zanimivo je, da se večina fitokemikalij nahaja v olupku fige, v mesu je njihova vsebnost precej manjša.

Tudi pretekle raziskave so pokazale, da so ti sadeži izjemno bogat vir polifenolov. Presenetljivo je, da fige vsebujejo več polifenolov kot borovnice, grozdje, pomaranče, slive in jagode, ter celo več kot živila, ki veljajo za bogat vir polifenolov, kot sta denimo rdeče vino in čaj.

Ob tem sladki sadeži vsebujejo rastlinske sterole, snovi, ki dokazano pozitivno vplivajo na raven holesterola v krvi.

Rastlinski steroli, kot sta v figah prisotna stigmasterol in lanosterol, se vežejo na molekule holesterola v črevesju in tako ovirajo njegovo absorpcijo.

V njih so našli tudi spojine s potencialnim antikancerogenim učinkom: benzaldehid in kumarin.

Obe sta bili predmet znanstvenih študij, rezultati so obetavni zlasti pri raku prostate in ene od oblik kožnega raka: raku skvamoznih celic.

Vrste fig

Figa je plod drevesa iz družine murv, ki ga latinsko imenujemo Ficus carica. Obstaja jih več kot 150 vrst, ki se med seboj razlikujejo predvsem po barvi in nekoliko po teksturi.

Njihova sezona je kratka in so izjemno občutljive, zato so najbolj okusne zaužite neposredno po obiranju oziroma po kratkem shranjevanju v hladilniku. Čeprav so sveže na voljo le nekaj mesecev v letu, lahko v suhih uživamo skozi vse leto.

Hranilna vrednost

Tako sveže kot suhe so, zelo bogate z minerali, zlasti s kalcijem, magnezijem in kalijem. Vsebnost kalcija je bistveno višja v suhih figah, zato se te štejejo za pomemben ne-mlečni vir tega elementa.

So tudi izjemno bogat vir prehranskih vlaknin, med katerimi prevladujejo topne. Te pomagajo zniževati raven sladkorja in holesterola v krvi ter ugodno vplivajo na prebavo. Poleg tega vsebujejo številne fitokemikalije, zlasti beta-karoten in že omenjene polifenole, antocianine ter rastlinske sterole.

Zdravstvene koristi fig

Redno uživanje fig brez dvoma ugodno vpliva na zdravje srčno-žilnega sistema, za kar obstaja več razlogov:

bogastvo polifenolov z močnim antioksidativnim delovanjem varuje LDL holesterol pred oksidacijo in tako preprečuje aterosklerozo,

visoka vsebnost kalija pozitivno vpliva na krvni tlak,

topne vlaknine in rastlinski steroli pomagajo uravnavati raven holesterola v krvi.

Prehranske vlaknine iz fig vplivajo tudi na raven sladkorja v krvi, protidabetični učinek pa imajo tudi figovi listi. Čeprav morda ne zvenijo užitno, so v nekaterih kulturah figovi listi dejansko sestavni del prehrane.

Suhe so odličen vir številnih hranil. Kljub temu suho sadje predstavlja manj kot en odstotek običajno zaužite količine sadja, zato strokovnjaki priporočajo večjo prisotnost suhega sadja v prehrani kot pomemben vir antioksidantov in prehranskih vlaknin.

Suhe fige so praktičen in hranilno bogat obrok za rekreativne in profesionalne športnike, v kombinaciji z oreščki pa so lahko popoln prigrizek.

Vendar pozor: suhe imajo višji glikemični indeks od svežih. Tudi pri svežih figah naj bodo diabetiki pri uživanju zmerni: ena do dve sveži na dan sta lahko sprejemljivi v uravnoteženi prehrani diabetika.navaja miss zdrava.